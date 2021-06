Konoba Fetivi: 'Nudimo hranu kakvu ste davno mogli jesti kod baka i djedova'

Onog trenutka kad nogom prijeđete Rivu na onom dijelu gdje završavaju kamene ploče i zakoračite na asfalt ispred sebe ćete ugledati crkvu sv. Frane. Stari Splićani znali su govoriti da tu počinje Varoš, jedan od najstarijih splitskih kvartova iznimno bogate povijesti. Kvart težaka, radničke klase, posebnog mirisa i neodoljivog mediteranskog kolorita koji su stari Splićani ugradili u svoje kamene dvorove i uličice.

Iako Varoš pripada najužem dijelu centra Splita, u njemu se vazda odvijao nešto drugačiji život čiji su akteri bili autentični ljudi koje je u svom remek-djelu iz sedamdesetih godina “Velo misto” opisao Miljenko Smoje. Takva je i konoba Fetivi u vlasništvu obitelji Piplović. Riječ je o mjestu koje zrači nostalgijom, a i ponosni je vlasnik Michelinove preporuke Bib Gourmand koja se dodjeljuje restoranima koji nude kvalitetne menije po pristupačnim cijenama.

Inače, u splitskom vokabularu pridjev fetivi označava “originalnost” i “autohtonost”, a uglavnom se ta riječ vezivala uz ljude, potomke autohtonih Splićana koji nekoliko stoljeća prebivaju u gradu pod Marjanom.

Potomak spomenute obitelji, Duje Piplović, dočekao nas je na teraci svoje konobe na kojoj se već bilo okupilo desetak gostiju budući da je bilo vrijeme večere. Prepričao nam je svoje početke.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

– Moja obitelj imala je restoran od 2010. godine na drugoj lokaciji, u blizini Matejuške, svega nekoliko metara odavde. Tamo smo radili sedam godina, ali svaki put kad bismo se vraćali kući, kroz škure smo otac i ja bacali oko na ovaj ovdje prostor. Na ovom mjestu bila je ruševina, a nekad davno jedan je Varošanin ovdje imao kamenoklesarsku radnju. Kad nam je na Matejuški istekao najam, uspjeli smo 2017. dogovoriti najam sa svim suvlasnicima ovog prostora. Garantirali smo im dobru priču. I tako je krenulo.

Angažirali smo se, obnovili i počistili prostor, uložili u interijer, zaposlili ljude... – opisuje nam Piplović dodajući kako je gastronomija ukorijenjena u njegovoj obitelji.

Otac volio kužinavati

– Otac je uvijek volio kužinavati. Nije formalno završio za kuhara, ali pola života radio je po najboljim splitskim restoranima gdje je stekao ogromno znanje i velik broj kontakata – govori Duje ponosno o ocu Radovanu koji je svojedobno bio prvak Jugoslavije u

trčanju na 400 i 800 metara.

Dujin djed i pradjed bili su ugledni splitski mesari s radnjom na Voćnom trgu pa urbana legenda kaže kako je iz na dobar bokun spize. Nije zgorega spomenuti da je Dujin otac Radovan nećak mučki ubijene Palmine Piplović, splitske heroine i znamenite antifašističke borkinje koju su njemački nacisti ubili 1944. u dobi od 22 godine objesivši je za rasvjetni stup nedaleko od Solina. Što se pak jelovnika u konobi Fetivi tiče, on je baziran na ribi i tradicionalnim ribljim jelima specifičnima za splitsko 'mikro gastronomsku' kulturu. To znači da svako poznato jelo dobiva dodatnu konotaciju specifičnu za ovo podneblje. No postoje i mesni specijaliteti s roštilja koji su tu kao svojevrsni back-up.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Rođen kod ribarnice

– Gledajte, ja sam rođen u Marmontovoj ulici broj 1. To znači da ujutro kad se probudim i otvorim prozor prvo vidim ribarnicu. Moja obitelj poznaje te ribare više od 40 godina tako da itekako znamo koja riba se i od koga kupuje – govori Duje otkrivši kako su

njihovi najveći specijaliteti brudeti, gregade i po splitski frigadure, odnosno pržena sitna riba ili lignje. Tu su, naravno, i razni rižoti i manistre (tjestenine, op.a.)

Udruge civilnog društva uputile apel: Podržite Izvješće i iskažite solidarnost djevojčicama i ženama

– Naš jelovnik je tradicionalan, jednostavan i ne eksperimentiramo previše. Nudimo hranu kakvu ste u nekim davnim vremenima mogli jesti kod baka i djedova. To je naša filozofija. Jednostavnost te kvalitetne i strogo provjerene namirnice. S druge strane, nudimo točeno domaće vino. Ne radimo neke prevelike priče oko vinskih karata. Mi smo konoba i ovdje se gosti trebaju osjećati domaćinski i opušteno – kaže Piplović domećući kako zimi kuhaju sarme i pašticadu, a sad u ljetno vrijeme kod njih nerijetko možete pronaći i punjene paprike, sipu s bobom ili plavorepu jadransku tunu koja se servira sirova s malo limuna i maslinova ulja.

– Naš je cilj bio napraviti pristupačnu, a opet kvalitetnu kuhinju. Mislim da je riba druge klase poput komarči, lista, skuše i lubina dosta podcijenjena. Tako da mi jelovnik pokušavamo bazirati na tim jelima na kojima su odgajani stari Splićani. Naravno, pripremamo mi i zubaca, gofa i sabljarku, ali nema većeg gušta nego vidjeti gosta kako se oblizuje nakon skuše ili pravih lignji na gradele – kaže Piplović.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Zahvaljujući Vladinim mjerama potpore, uspjeli su koliko-toliko neokrznuto proći kroz pandemiju koronavirusa, a nova sezona je pred vratima, no tvrdi nam Duje, sumnja da će to biti kao i 2019.

– Već smo skoro u srpnju i još se nije dogodio bum, a teško je očekivati da će gostiju u velikoj mjeri biti iza Vele Gospe. Ali zahvaljujući cijelom našem personalu, ali baš cijelom, izdržali smo teška pandemijska vremena, a izdržat ćemo ih opet – tvrdi Piplović koji nam je prepričao i jedan od najvažnijih dana u svom životu – kad su u Fetive navratili predstavnici Michelina.

– Iznenadilo nas ljeto 2018. kada je krajem kolovoza jedan od gostiju, poprilično samozatajan, nakon pojedene večere kazao da je Michelinov predstavnik. Sam njegov dolazak predstavljao nam je jednu vrstu uspjeha. Priznanje nam je potvrdilo da idemo u dobrom smjeru. Što da vam kažem, plakali smo od sreće. Veliki je to uspjeh i priznanje, pogotovo za moga oca – dodaje Duje.

Salma Hayek zapjevala

Na kraju smo ga upitali tko je od poznatijih ljudi njegov čest gost. Ima li možda u Fetivih političara, umjetnika, glumaca...

– Ma joj, ne bih o tome pričao i radio si takvu reklamu. Radije bih izdvojio da smo jednom odbili dva ministra jer su u 22 sata ušla u restoran i pošto-poto htjela dobiti stol, a nije ga bilo – smije se Piplović.

– Dobro, a tko vam je onda najdraži poznati gost koji je posjećivao restoran – pitamo ga.

– Kao najdražeg bih izdvojio pokojnog Olivera Dragojevića. Drag mi je Rade Šerbedžija koji je često u nas, a ne smijem zaboraviti ni Salmu Hayek koja je nakon večere s nama čak i pokušala zapjevati klapsku pjesmu.

Slon u kuhinji: Njegov posjet postao im je rutina, nikako ga se ne mogu riješiti!