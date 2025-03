Koliko temeljito čistite svoju kupaonicu? Ovo skrivena žarišta klica se nalaze u njoj

Održavanje čistoće u domu ključno je za stvaranje ugodnog i zdravog životnog prostora. Redovito čišćenje ne samo da poboljšava izgled prostora, već također doprinosi zdravlju i dobrobiti svih članova obitelji. Čistoća doma sprječava nakupljanje prašine, alergena i bakterija te stvara ugodnu atmosferu za život. No, stručnjaci su upozorili da postoje određena područja i zadaci koji se često zanemaruju, a koji mogu imati utjecaj na vaše zdravlje, piše Daily Record.

Brian Toward, izvršni direktor tvrtke koja se bavi prodajom sanitarnih proizvoda i opreme za dom Wholesale Domestic, upozorio je da se ljudi obično usredotočuju na čišćenje glavnih dijelova svoje kupaonice kao što su umivaonici, WC školjke i podovi, ali zanemaruju svakodnevne kupaonske predmete koji mogu skupljati bakterije, plijesan i gljivice.

"To može dovesti do bolesti i infekcija ako se ne riješi. Na primjer, ako se ne liječi, plijesan može izazvati respiratorne probleme, alergije i napade astme zbog alergena koji se oslobađaju u zrak", objasnio je. Sastavio je popis često zanemarenih "vrućih točaka" u kupaonici te je savjetovao kako kupaonice održavati čistima i smanjiti zdravstvene rizike.

Držači četkica za zube: "Ljudi ne shvaćaju da im držač četkice za zube može uzrokovati mučninu. Stalno je izložen vlazi, stvarajući savršeno tlo za razmnožavanje bakterija i plijesni. Kada svoju četkicu za zube stavite u prljavi držač, tada drška pokupi te klice koje se zatim mogu prenijeti na vaše ruke i usta tijekom četkanja. Kako biste smanjili ovaj rizik, tako očistite držač četkice za zube barem jednom tjedno vrućom vodom i sapunicom i ostavite ga da se potpuno osuši prije nego što vratite četkicu za zube", objasnio je Toward.

Prostirke za kupanje: "Vlažne prostirke za kupanje mogu biti magnet za bakterije, plijesan, pa čak i grinje, osobito ako se ne osuše pravilno između dva korištenja. Operite tekstilne prostirke za kupanje barem jednom tjedno na visokoj temperaturi i pustite ih da se potpuno osuše nakon svake uporabe", rekao je Toward.

Držači WC četki: “WC četka je očito mjesto za bakterije, ali sam držač može biti još gori. Preostala voda koja se nakupi u podlozi stvara idealno okruženje za razmnožavanje klica. Bilo bi idealno isprati WC četku nakon svake uporabe i dopustiti joj da se potpuno osuši. Također trebate redovito dezinficirati i četku i držač", rekao je vlasnik tvrtke.

Lufe i spužve za tuširanje: Toward je objasnio da lufe i spužve za tuširanje mogu zadržati vlagu i mrtve stanice kože i tako uzrokovati rast bakterija i gljivica. "Treba ih temeljito isprati nakon svake upotrebe i redovito ih mijenjati. Ako vaša lufa počne imati neugodan miris ili pokazuje znakove plijesni, vrijeme je da je bacite", rekao je.

Ručnici: "Ručnici mogu početi razvijati bakterije i plijesan ako se ne peru dovoljno često. U idealnom slučaju, ručnike bi trebalo oprati nakon tri do četiri uporabe i potpuno ih osušiti između njih", rekao je Toward. Prije nego što objesite ručnik, dobro ga protresite da biste uklonili višak vlage. Raširite ga da se osuši u dobro prozračenom prostoru u vašoj kupaonici umjesto da ga presavijete ili skupite u hrpu. "To omogućuje kruženje zraka oko ručnika i pomaže mu da se brže osuši", objasnio je.

Zavjese za tuš: Na tkaninama i plastičnim zavjesama za tuširanje s vremenom se mogu razviti plijesan zbog stalne izloženosti vlazi. "Pranje platnenih zavjesa u stroju svaki mjesec i brisanje plastičnih zavjesa dezinficijensom može spriječiti nakupljanje plijesni", objasnio je Toward.