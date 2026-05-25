Najukusniji lava cake: Jednostavna priprema uz samo nekoliko osnovnih sastojaka

Stephany Domitrović
25.05.2026.
u 09:30

Odličan je i za one koji se inače ne snalaze u kuhinji!

Lava cake je vrlo jednostavan, ali dojmljiv kolač koji mogu napraviti i potpuni amateri. Savršen je za sve obožavatelje čokolade, a gotov je u manje od 30 minuta. Za ovaj recept potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je izašao iz profesionalne kuhinje. Najvažnije je da ga ne prepečete jer ćete izgubiti taj efekt lave koja izlazi iz vulkana, po čemu je ova slastica i dobila ime.

Sastojci:

  • 115 g neslanog maslaca
  • 170 g čokolade
  • 2 jaja
  • 2 žumanjka
  • 50 g šećera
  • žličica instant kave
  • prstohvat soli
  • 2 žlice glatkog brašna

Priprema: Zagrijte pećnicu na 220° C. Usitnite čokoladu i narežite maslac na ploškice te kuhajte na pari dok smjesa ne postane glatka. U veću zdjelu umutite jaja, žumanjke, šećer, sol i kavu pa dodajte otopljeni maslac i čokoladu. Smjesu ravnomjerno rasporedite u kalupe, tj. ramekin. Pecite 7 minuta ili dok se rubovi ne stisnu. Sredina kolača mora ostati nepečena, tj. mora lagano podrhtavati. Par minuta nakon što ste ga izvadili iz pećnice, na vrh zdjelice stavite naopako okrenut tanjur te tanjur i zdjelicu zajedno okrenite, tako da dio koji je bio na dnu zdjelice sada bude na vrhu. Kolač poslužite sa sladoledom od vanilije, a po želji ga možete posuti šećerom u prahu i bobičastim voćem. Dobar tek!
recept dana recept lava cake

