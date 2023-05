Koliko često trebate čistiti svoju četku za kosu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Jeste li obožavatelj četki za kosu i volite stalno isprobavati nove vrste ili koristite istu jarko ružičastu četku od srednje škole? Postoje dvije vrste ljudi, ali ipak jedna stvar ostaje ista: većina nas ne čisti svoje četke za kosu dovoljno ili uopće. Nažalost, nisu samo zalutale dlake te koje začepljuju četke, već mrtve stanice kože, gelovi za kosu, regenerator koji se ne ispire, masnoća s vašeg vlasišta, gljivice, bakterije, perut i još mnogo toga, tvrdi certificirani triholog Isfahan Chambers-Harris. Kada četkate kosu, ovo mnoštvo naslaga može prijeći s vlasišta na četku i natrag dok je ne očistite, prenosi mindbodygreen.

Vjerojatno prije niste detaljno pogledali svoju četku za kosu, ali ako ju posvijetlite svjetiljkom, možete uočiti bijele i žute čestice koje začepljuju vašu četku. Ne zvuči lijepo, ali ponekad je to jedini način da se motivirate na čišćenje. I da, ovaj je korak neophodan za zdravlje vašeg vlasišta. 'Kada ne operete četku, to može uzrokovati neravnotežu mikrobioma vlasišta što može uzrokovati stanja vlasišta kao što su perut i infekcije koje mogu dovesti do gubitka kose', napominje dr. Chambers-Harris. 'Također možete prenijeti mast s četke, što može pridonijeti prljanju vaše kose', dodaje certificirani dermatolog Hadley King. Drugim riječima, prljava četka za kosu može pogoršati stanje vaših masnih korijena.

'Ako koristite svoju četku za kosu svaki dan, trebali biste je prati barem jednom tjedno', kaže regionalni glavni trener i stilist Davinesa, Theo Pettway. Ako svoju četku koristite povremeno, možda ćete je morati prati samo jednom mjesečno. Točan ritam također će ovisiti o tome u kakvom je stanju vaša kosa. Ako ste skloni prhuti i masnom korijenu, svakako biste se trebali držati barem tjednog pranja. Također, 'dlake treba ukloniti s četke nakon svake upotrebe', kaže Michael Bowman, frizer Rob Peetooma u Brooklynu. Ovo je prilično jednostavno – samo izvucite ostatke kose iz četke nakon češljanja.

Niste sigurni kako oprati svoju četku? Evo detaljnih uputa:

Što će vam trebati:

Antibakterijski sapun ili šampon

Čisti ručnik

Topla voda

Stara četkica za zube

1. Izvadite dlake iz četke: Najprije morate izvaditi sve dlake. Možda ćete moći sami počupati sve dlake, ali možda će vam trebati pomoć tanjeg alata s kojim ćete izvući sve zaostale lasi kose.

2. Nanesite sapun i izribajte: Možete koristiti sapun ili šampon, ovisno o vašim željama i vrsti četke. Ako se odlučite za šampon, držite se opcije bez sulfata kako biste zaštitili čekinje. Ako je vaša četka izrađena od metala ili plastike, možete je potopiti u vodu i sapun na 15 minuta, ali preskočite ovaj korak ako je izrađena od bilo kojeg drugog materijala. Nakon što je vaša četka mokra i prekrivena sapunom, vrijeme je za ribanje. Možete koristiti staru četkicu za zube.Velik dio tog prljavštine zapravo su proizvodi na bazi ulja i silikona, koji odbijaju vodu, tako da ćete stvarno morati ući u svaki dio četke sa sapunom i rukama ili četkicom za zube. Naravno, budite nježni da ne polomite niti jednu čekinju.

3. Isperite: Nakon što ste četku ribali nekoliko minuta, vrijeme je da je isperete. Obavezno isperite toplom vodom i vratite se ribanju ako primijetite još prljavštine. Temeljito isperite četku kako biste bili sigurni da je nestao sav sapun ili šampon.

4. Osušite: Na kraju, pustite da se četka potpuno osuši prije upotrebe. Najprije je tapkajte ručnikom kako biste upili višak kapljica vode, a zatim pustite da se četka osuši na zraku. 'Postavite svoje četke naopako kako biste omogućili da voda iscuri i spriječite rast plijesni', napominje Pettway. To može potrajati nekoliko sati, pa je najbolje da operete svoju četku prije spavanja kako bi bila spremna za upotrebu do jutra.

Frizerka kaže da većina ljudi ne pere kosu pravilno: 'Treba šamponirati samo tjeme, a ne vlasi'