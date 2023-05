Brz i vrlo ukusan kolač: Otkrivamo recept za Nadinu rapsodiju!

Za Nadin kolač o kojem pričaju sve kumice s Dolca ne treba vam puno sastojaka, a jednostavno ga je napraviti. I glavne sastojke možete pronaći na štandu njezina OPG-a Šušković iz Markuševca.

– Trebaju vam šljive i marelice. Možete staviti oboje, a ako nemate pri ruci, onda ili šljive ili marelice – otkriva što ide u ljetnu poslasticu koju obožava njezina kći. A recept rado dijeli i s onima što dođu na štand kupiti markuševečko voće i povrće.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Idu tri jaja, po mogućnosti domaća s Dolca, prašak za pecivo te po deset žlica brašna, ulja i šećera. To sve pomiješate i dodajete mlijeka kako biste postigli optimalnu gustoću. Smjesa ne smije biti ni prečvrsta ni prerijetka, valja naći idealan omjer – tumači kumica Nada. Potom, nastavlja, pobrašnite tepsiju i pola smjese ulijete u nju.

– Na to dodajte prepolovljene šljive i marelice. Razbacajte ih, da ispadne lijepo šareno, pa na vrh stavite drugu polovicu smjese – nastavlja Nada. Sve to potom ide u pećnicu na 20-ak minuta, a iz nje izlazi, veli, desert za prste polizati. – Lagan, fin, osvježavajući, za ove ljetne dane nema boljega – govori Nada dodajući da je prednost i to što ne morate precizno vagati količine koje stavljate. A kako se zove poslastica, pitamo. Nema ime, kaže ona, no sa susjednih štandova odmah stižu prijedlozi.

– Nadin kolač – viče jedna kumica. – Ljetna rapsodija – dodaje druga. – Ma najbolje da se zove Nadina rapsodija – zaključuje treća i svi se slažu.

