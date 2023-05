Žena priznala da posteljinu i pidžamu pere svakih nekoliko mjeseci i izazvala reakcije: ‘Odvratno!’

Većina nas ima svoju rutinu čišćenja, neki ljudi peru svoju posteljinu svaki tjedan, dok drugi izdrže dva. No, jedna je žena zaprepastila internet nakon što je priznala da posteljinu i pidžamu čisti samo svakih nekoliko mjeseci - ili dok se ne pojavi mrlja. Na svom TikTok profilu, @hallienicole1 ne samo da je otkrila da je rijetko prala svoju posteljinu i pidžamu- već također smatra da svi ostali lažu o tome koliko često to rade, piše The Sun.

U jednom videu, Hallie je otkrila da je bila šokirana kada je saznala da ljudi zapravo peru svoje pidžame. Napisala je: "Čekaj, peremo li ozbiljno naše pidžame? Vidjela sam video djevojke kako govori da svoju stavlja ispod jastuka kad ju nosi 2-3 dana zaredom. Dva ili tri?" Hallie je otkrila i da za spavanje u krevet nosi samo dvije kombinacije, jednu za vruće, a drugu za hladno vrijeme.

No, Hallie je dodala da ih je uvijek prala samo ako su na njima bile mrlje od ponoćnih grickalica i ne razumije zašto bi ih prala iz bilo kojeg drugog razloga. Nastavila je: "Pa ne vježbam u snu? Ta odjeća nije izložena vremenskim nepogodama, doslovno mi dajte jedan dobar razlog da operem pidžamu. Ne shvaćam."

Ljudi su bili potpuno zaprepašteni njezinim priznanjem i brzo su pisali svoja mišljenja u komentarima. Jedna je osoba napisala: "Ludo ponašanje i još luđe ovo priznati." Odgovarajući na komentare, objavila je još jednu snimku u kojoj otkriva kada pere svoju posteljinu. "Svoju posteljinu perem kad se čini da je prljava, što je obično kad se razbolim, ako se pojavi nepredviđena mrlja itd... što na kraju bude svakih nekoliko mjeseci", dodala je. "Stvarno ne razumijem kako vam kreveti postaju tako prljavi i iskreno ne vjerujem nikome tko kaže da pere posteljinu svaki tjedan. Treba mi sat vremena samo da stavim posteljinu na krevet, a da ne govorim o skidanju, pranju i sušenju. Zar vi ljudi nemate posao?"

Njezini videozapisi su od tada postali viralni s više od milijun pregleda i pokrenuli veliku raspravu o tome koliko često biste trebali prati svoju posteljinu i pidžamu. Jedna je osoba napisala: "Primijetili ste kako se osjećate prljavo kad se razbolite, e pa to je razlog zbog kojeg ste se razboljeli." "Ne, mislim ako sam bolesna, onda se osjećam prljavo kao rezultat bolesti", odgovorila je Hallie. Drugi je komentirao: "Perem posteljinu svaki tjedan, a pidžamu nosim samo dva puta za redom. Kako živite ovako? Odvratno!" "Mislim da nisam oprao krevet otprilike od listopada", napisao je treći korisnik.

U međuvremenu, četvrti je shvatio Hallienu stranu priče: "Ako nemate perilicu i sušilicu, mislim da je u redu da izdržite dva mjeseca bez pranja. Može biti komplicirano, razumijem vas." Netko drugi je dodao: "Dok spavate skidate masnoću s kože/tijela, što ga općenito čini nehigijenskim, niste li to učili u školi?" "Moram nositi čistu odjeću u krevet. Ne razumijem ovo", tvrdio je još jedan korisnik.

