King Cross predstavlja najmoderniji Interspar u Hrvatskoj - početak nove ere kupovine

King Cross je predstavlja najmoderniji hipermarket Interspar u Hrvatskoj, čime će započeti novi doživljaj kupovine za posjetitelje trgovačkog centra. Potpuno modernizirani Interspar koncept nudi jedinstveno iskustvo kupovine i dio je sveobuhvatne transformacije King Crossa u najmoderniju shopping destinaciju. Od danas pa sve do nedjelje posjetitelje očekuju atraktivne promocije, popusti, pokloni iznenađenja i zabavne obiteljske aktivnosti.
Još bolji i moderniji Interspar
Novi Interspar u King Crossu otkriva svoj potpuno novi izgled i prostire se na impresivnom prodajnom prostoru – s još širim izborom prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, atraktivnijim izgledom te poboljšanim iskustvom kupovine. Kupce očekuje inovativan koncept koji postavlja nove standarde za modernu kupovinu, uz bogatu ponudu gastro odjela.
Više trgovina, više izbora
Uz novi Interspar, King Cross će uskoro otvoriti i više od 20 novih trgovina poznatih svjetskih brendova, što će dodatno obogatiti ponudu trgovačkog centra - uz postojeće trgovine koje se nalaze u ranije moderniziranom dijelu centra: Decathlon, Harvey Norman, Müller, Sinsay, Sport Vision, R-GOL, Magic Baby i Polleo Sport.
Velik korak prema sveobuhvatnoj modernizaciji
Predstavljanje novog hipermarketa Interspar i otvaranje novih trgovina dio je predzavršne faze sveobuhvatne modernizacije koja će King Cross transformirati u najmoderniji trgovački centar u Hrvatskoj. Uz više od 5000 m² dodatnog iznajmljivog prostora, s novim trgovinama, proširenom ugostiteljskom ponudom i zabavnim sadržajima - King Cross će postati dinamična destinacija za sve generacije. Održivost, energetska učinkovitost, moderan dizajn i optimizirana infrastruktura, ključne su konkurentske prednosti i dio modernizacije trgovačkog centra King Cross.
Radno vrijeme
Centar je u potpunosti redovno otvoren, prema radnom vremenu od ponedjeljka do subote, od 9 do 21 sat, a hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat.
King Cross će biti otvoren nedjeljama do kraja godine od 9 do 20 sati, dok će Interspar biti otvoren od 8 do 20 sati.
Atraktivne promocije, popusti, pokloni iznenađenja i zabavne obiteljske aktivnosti traju do nedjelje – dođite i istražite novu ponudu King Crossa!