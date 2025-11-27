King Cross predstavlja najmoderniji Interspar u Hrvatskoj - početak nove ere kupovine

King Cross je predstavlja najmoderniji hipermarket Interspar u Hrvatskoj, čime će započeti novi doživljaj kupovine za posjetitelje trgovačkog centra. Potpuno modernizirani Interspar koncept nudi jedinstveno iskustvo kupovine i dio je sveobuhvatne transformacije King Crossa u najmoderniju shopping destinaciju. Od danas pa sve do nedjelje posjetitelje očekuju atraktivne promocije, popusti, pokloni iznenađenja i zabavne obiteljske aktivnosti.

Još bolji i moderniji Interspar

Novi Interspar u King Crossu otkriva svoj potpuno novi izgled i prostire se na impresivnom prodajnom prostoru – s još širim izborom prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, atraktivnijim izgledom te poboljšanim iskustvom kupovine. Kupce očekuje ​​inovativan koncept koji postavlja nove standarde za modernu kupovinu, uz bogatu ponudu gastro odjela.

Više trgovina, više izbora

Uz novi Interspar, King Cross će uskoro otvoriti i više od 20 novih trgovina poznatih svjetskih brendova, što će dodatno obogatiti ponudu trgovačkog centra - uz postojeće trgovine koje se nalaze u ranije moderniziranom dijelu centra: Decathlon, Harvey Norman, Müller, Sinsay, Sport Vision, R-GOL, Magic Baby i Polleo Sport.

Velik korak prema sveobuhvatnoj modernizaciji

Predstavljanje novog hipermarketa Interspar i otvaranje novih trgovina dio je predzavršne faze sveobuhvatne modernizacije koja će King Cross transformirati u najmoderniji trgovački centar u Hrvatskoj. Uz više od 5000 m² dodatnog iznajmljivog prostora, s novim trgovinama, proširenom ugostiteljskom ponudom i zabavnim sadržajima - King Cross će postati dinamična destinacija za sve generacije. Održivost, energetska učinkovitost, moderan dizajn i optimizirana infrastruktura, ključne su konkurentske prednosti i dio modernizacije trgovačkog centra King Cross.

Radno vrijeme

Centar je u potpunosti redovno otvoren, prema radnom vremenu od ponedjeljka do subote, od 9 do 21 sat, a hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat.

King Cross će biti otvoren nedjeljama do kraja godine od 9 do 20 sati, dok će Interspar biti otvoren od 8 do 20 sati.

Atraktivne promocije, popusti, pokloni iznenađenja i zabavne obiteljske aktivnosti traju do nedjelje – dođite i istražite novu ponudu King Crossa!