Kako spriječiti krumpire da ne prokliju? Isprobajte fantastični trik naših baka!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
27.11.2025.
u 10:30

Ova jednostavna, ali učinkovita metoda vrti se oko tradicionalne prakse korištenja prirodnih elemenata za očuvanje svježine.

Krumpir je glavna namirnica u kuhinji diljem svijeta, ne samo zato što je isplativ, već i zbog svoje kulinarske svestranosti. Bilo da je pire, pržen ili pečen, krumpir može biti glavna zvijezda svakog obroka. Međutim, skladištenje može biti pravi izazov. Nije rijetkost da ljudi naiđu na proklijale krumpire upravo kada žele napraviti ukusan obrok za svoju obitelj, piše WECB Radio. Ali uz ovaj trik naših baka zaboravite na klijanje i kvarenje krumpira!  

Pogled na proklijale krumpire u vašoj smočnici obeshrabruje, pogotovo kada ste isplanirali obrok. U proklijalom krumpiru su povećane razine solanina – prirodnog spoja namijenjenog odbijanju štetočina, ali potencijalno štetnog ako se konzumira u velikim količinama.

Ali to možete spriječiti. Ova jednostavna, ali učinkovita metoda vrti se oko tradicionalne prakse korištenja prirodnih elemenata za očuvanje svježine. I, koja je tajna? Jabuke. Možda se pitate zašto jabuke, ali one ispuštaju plin etilen, prirodni biljni hormon koji usporava proces zrenja i nicanja krumpira. Spremanjem krumpira u košaru s nekoliko jabuka značajno produljujete njegov rok trajanja.

Prvo, važno je čuvati krumpir na hladnom i suhom mjestu, ali izbjegavajte hladnjak. Hladno i vlažno okruženje može ubrzati kvarenje umjesto da ga spriječi. Ako primijetite da se stvara nekoliko klica, jednostavno ih odrežite i upotrijebite krumpir. Međutim, jaka prisutnost klica može značiti da je vrijeme da ga bacite.

Upamtite, nikad ne perite krumpir prije nego što ga spremate jer je vlaga klicama najbolji prijatelj. Također, svakako uklonite sve oštećene ili pokvarene krumpire prije nego što ih spremite kako ne biste to prenijeli na ostatak.

Uz ovaj odličan savjet naših baka, vaš krumpir neće proklijati i bit će spreman za svako jelo koje želite napraviti. Sve je u pametnom skladištenju i korištenju onoga što vam priroda daje kako bi vaš krumpir bio svjež. Isprobajte ovu metodu i vidjet ćete koliko može biti učinkovita!

Stručnjaci otkrili: Evo kako pravilno čuvati krumpir da ne proklija i traje mjesecima!
1/7
Ključne riječi
savjet trik hrana proklijali krumpir krumpir

Komentara 3

Pogledaj Sve
TP
The_Point
19:07 27.11.2025.

Provjeren štos sa jabukama. Krumpir uz njih klija još jače.

PA
Pametanumoruludih
13:28 27.11.2025.

Naprotiv. Plin etilen uzrokuje vocu i povrcu da brzo sazrije. Ja stavim jabuku u vrecu punu zelenih pomidora ili banana.

Avatar OneOfMany
OneOfMany
12:35 27.11.2025.

samo što su danas jabuke skuplje od krumpira...

