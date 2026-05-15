'Jedan savjet vas može ubiti!': Kiropraktičar s 10 milijuna pratitelja otkrio '8 tajni' protiv raka, liječnici zgroženi

Posljednjih tjedana milijuni korisnika društvenih mreža susreli su se s objavom koja nudi naizgled jednostavan recept za život bez raka. Iza nje stoji kiropraktičar Eric Berg, popularni internetski "guru" zdravlja s više od deset milijuna pratitelja, koji tvrdi da osam praktičnih savjeta može drastično smanjiti rizik od ove opake bolesti. Njegov sadržaj, koji vješto kombinira prepoznatljive preporuke s kontroverznim tezama, prikupio je desetke tisuća reakcija, no istovremeno je upalio alarme u znanstvenoj i medicinskoj zajednici.

Berg, naime, nije medicinski doktor, već kiropraktičar koji je izgradio poslovni model na promociji ketogene prehrane, povremenog posta i prodaji vlastitih suplemenata. Njegov pristup, koji često kritizira konvencionalnu medicinu, miješa znanstvene činjenice s poluistinama i neutemeljenim teorijama, stvarajući opasan koktel dezinformacija.

Analiza njegovih osam "znanstveno dokazanih" savjeta otkriva složenu sliku. Berg, primjerice, preporučuje optimizaciju razine vitamina D, tvrdeći da njegove niske vrijednosti povećavaju rizik od raka. Iako su brojne studije doista pokazale povezanost između manjka vitamina D i određenih vrsta karcinoma, znanstvena zajednica nema konsenzus oko toga može li suplementacija spriječiti bolest.

Liječnici upozoravaju da pretjerano uzimanje suplemenata bez nadzora može biti toksično. Slično je i s povremenim postom, koji Berg promovira kao metodu za poticanje autofagije - procesa staničnog "čišćenja". Iako pretkliničke studije sugeriraju da post može pojačati učinak kemoterapije, ne postoje čvrsti dokazi da uistinu sprječava rak kod ljudi. Onkolozi naglašavaju da dugotrajno gladovanje može biti iznimno opasno, pogotovo za kronične bolesnike, prenosi Food Facts.

Jedna od okosnica Bergovih preporuka jest niskougljikohidratna, odnosno ketogena prehrana. Njegova teza glasi da se stanice raka hrane šećerom te da će ih izbacivanje ugljikohidrata doslovno "izgladnjeti". Riječ je o drastičnom pojednostavljenju složenih bioloških procesa; iako tumori koriste glukozu za energiju, to čine i sve zdrave stanice u našem tijelu. Ne postoji dijeta koja može selektivno izgladnjeti samo maligne stanice.

I dok neka istraživanja na životinjama sugeriraju da keto dijeta može usporiti rast određenih tumora, novije studije upozoravaju da bi mogla potaknuti metastaziranje. Još jedan od Bergovih bizarnijih savjeta jest terapija hladnom vodom. On tvrdi da hladni tuševi jačaju otpornost stanica, no za takvu tvrdnju ne postoje nikakvi znanstveni dokazi. Iako izlaganje hladnoći može imati kratkoročne učinke na cirkulaciju, povezivanje te prakse s prevencijom raka spada u domenu pseudoznanosti.

Naravno, nisu svi Bergovi savjeti bez temelja. Preporuke o konzumaciji "antikancerogenih" namirnica poput klica brokule, bogatih sulforafanom, ili zelenog čaja, koji sadrži antioksidanse, u skladu su s općim nutricionističkim smjernicama. Ove namirnice jesu zdrave, no iluzorno je vjerovati da jedna ili dvije namirnice mogu poništiti učinke lošeg životnog stila.

Ključ je, slažu se stručnjaci, u uravnoteženoj i raznolikoj prehrani, a ne u "supernamirnicama". Smislen je i savjet o izbjegavanju zagorenog mesa, koje pri visokim temperaturama stvara kancerogene spojeve. Berg ispravno sugerira da dodavanje začinskog bilja poput češnjaka, timijana i luka može, zahvaljujući njihovim antioksidativnim svojstvima, donekle ublažiti negativne učinke. Ipak, i ovdje je ključna umjerenost i cjelokupni pristup prehrani.

Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik

Najkontroverznija tvrdnja: "Rak se hrani željezom"

Daleko najproblematičniji i potencijalno najopasniji Bergov savjet jest onaj o izbjegavanju viška željeza. On izričito preporučuje preskakanje suplemenata željeza, pa čak i izbjegavanje kuhanja u posuđu od lijevanog željeza, uz obrazloženje da "rak uspijeva na željezu". Ova je tvrdnja, prema stručnjacima koji su proveli detaljnu analizu, primjer širenja straha bez znanstvene osnove. Istina je da je metabolizam željeza složen i da neke studije povezuju visok unos hem-željeza (iz crvenog i prerađenog mesa) s povećanim rizikom od raka debelog crijeva.

Međutim, Berg ne pravi razliku između različitih oblika željeza i zanemaruje ključnu činjenicu: nedostatak željeza i posljedična anemija predstavljaju golem javnozdravstveni problem koji pogađa gotovo dvije milijarde ljudi diljem svijeta. Njegov paušalni savjet mogao bi navesti osobe kojima je suplementacija nužna, uključujući trudnice, žene s obilnim menstruacijama i same onkološke bolesnike koji su često anemični, da prekinu terapiju i time si ozbiljno naruše zdravlje.

Što zaista djeluje?

Na kraju, Berg dotiče i dva područja gdje se njegove preporuke gotovo u potpunosti poklapaju sa savjetima vodećih zdravstvenih organizacija: kretanje i upravljanje stresom. Tvrdnja da vježbanje "preplavljuje tijelo kisikom" i tako otežava rast tumora je pojednostavljena, no suština je točna. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od najučinkovitijih i znanstveno dokazanih načina za smanjenje rizika od razvoja brojnih vrsta raka. Boravak u prirodi, posebice u šumi, koncept poznat kao "šumsko kupanje", dokazano jača imunosni sustav poticanjem aktivnosti stanica koje se bore protiv tumora. Jednako je važno i smanjenje kroničnog stresa, koji podiže razinu kortizola i potiče upalne procese, stvarajući okruženje pogodno za razvoj bolesti.

Zaključno, Bergov viralni popis mješavina je zdravorazumskih savjeta, znanstvenih poluistina i opasnih dezinformacija. Iako je privlačna ideja da se složena bolest poput raka može spriječiti s nekoliko jednostavnih trikova, stvarnost je daleko kompleksnija. Učinkovita prevencija ne leži u praćenju internetskih gurua, već u dugoročnim, umjerenim i znanstveno utemeljenim odlukama donesenim u suradnji s liječnikom.