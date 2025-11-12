Zaboravite na maslac i mlijeko: Pire krumpir će biti savršeno kremast uz ovaj sastojak

Naši Portali
Autor
Dora Škrlec
12.11.2025.
u 15:30

Svestranom prilogu često nedostaje okusa ako ne dodate dovoljno vlage tijekom kuhanja

Pire krumpir je klasik koji gotovo svaki stol čini ugodnijim i primamljivijim. Mekan, pahuljast i kremast, savršeno prati mesna jela, umake i povrće, a ujedno je jednostavan za pripremu. No, često mu nedostaje okusa ako ne dodate dovoljno vlage tijekom kuhanja, tako da savršeni pire ipak zahtijeva pozornost i nekoliko trikova da bi bio gladak, bez grudica i bogatog okusa.

Kuharica Jeanine Donofri podijelila je da ključ ukusnog pirea nije maslac ili mlijeko, već dodavanje žlice kiselog vrhnja. "Ne šalim se kada kažem da je ovo najbolji pire krumpir koji sam probala. Iznimno je bogat i kremast, a kiselo vrhnje mu daje pikantan okus", rekla je Donofri. Kiselo vrhnje bogato je masnoćama i mliječnom kiselinom, što uljepšava okus krumpira i sprječava da bude bezličan da bi se dobio zadovoljavajući prilog, piše Daily Express.

Također sadrži vlagu koja pireu daje puno svilenkastiju teksturu pa je gladak i mekan, a da ga ne čini vodenastim. Korištenje samo malo kiselog vrhnja također će pomoći uravnotežiti bogatstvo maslaca i mlijeka, tako da ćete dobiti zaista kremasti pire krumpir bez dodatnog napora. Za izradu pire krumpira najbolje je koristit sorte Yukon Gold ili russet jer se lako raspadaju tijekom kuhanja.

Voštane sorte krumpira zadržavaju oblik čak i nakon kuhanja, pa je veća vjerojatnost da će pire ispasti grudast ili ljepljiv. Krumpir gnječite dok ne postane gladak, a zatim dodajte kiselo vrhnje i špatulom ga umiješajte u smjesu. Po želji ga možete posuti vlascem, a vaš bi prilog trebao biti kremast i pun okusa.

Kupnja