Kad je najbolje vrijeme za zalijevanje cvijeća ljeti - ujutro ili navečer? Ovo je jedini ispravan način!

Ljetne vrućine ne štede nikoga – pa ni biljke. Kada temperature narastu, tlo se brzo suši, lišće vene, a cvjetovi gube svježinu. No, problem često nije u količini vode, već u načinu i vremenu zalijevanja. Pogrešan pristup može izazvati više štete nego koristi, čak i ako biljke redovito zalijevate, piše City Magazine.

Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano jutro, između 5 i 7 sati. Tlo je tada još uvijek hladno, zrak vlažan, a voda ima dovoljno vremena da prodre duboko do korijena prije nego što počne isparavati. U ovo doba dana možete koristiti i prskalice – lišće će se osušiti prije večeri, što smanjuje rizik od razvoja gljivičnih bolesti.

Za osjetljive biljke poput lavande, ružmarina ili kadulje, preporučuje se zalijevanje izravno u tlo – pomoću kante za zalijevanje ili crijeva – bez močenja lišća.

Ako jutarnje zalijevanje nije moguće, možete zalijevati i navečer, ali s oprezom. Nakon 20 sati postoji veći rizik da će lišće ostati mokro tijekom noći, što pogoduje razvoju plijesni, bolesti i truljenja. Zato je ključno da voda ne prska po lišću, već da se usmjeri izravno u tlo – brzo, ciljano i bez pretjeranog vlaženja.

Jednogodišnje i trajne biljke – različite potrebe

Nisu sve biljke iste. Jednogodišnje vrste, s plitkim korijenjem, trebaju češće zalijevanje, osobito tijekom iznimno toplih dana. One brzo osjećaju sušu.

S druge strane, trajnice su otpornije jer razvijaju dublje korijenje. Njima nije potrebno svakodnevno zalijevanje – dovoljno je temeljito zalijevanje jednom do dva puta tjedno, ali uz uvjet da voda dopre do dubljih slojeva tla.

Biljke u teglama – visoki zahtjevi u malom prostoru

Biljke uzgojene u posudama posebno su osjetljive na toplinu. Mali volumen zemlje brzo se zagrijava i još brže gubi vlagu. Zato ih tijekom ljeta treba zalijevati i do dva puta dnevno – ujutro i navečer. Važno je da višak vode otječe, jer prekomjerna vlaga može dovesti do truljenja korijena. Redovito, ali umjereno zalijevanje ključ je zdravlja biljke.

Kad biljka vene – nije uvijek riječ o suši

Ako biljka vene usred dana, to ne znači nužno da joj nedostaje vode. Često je to privremena reakcija na visoke temperature. Biljka se štiti tako što zatvara pore i smanjuje isparavanje. Preporučuje se pričekati do večeri i tada procijeniti stanje. Ako se oporavi, dodatno zalijevanje nije potrebno. Ako i dalje izgleda uvelo – tada je voda opravdana i korisna.

Pravilno zalijevanje zahtijeva promatranje, prilagodbu i razumijevanje potreba biljaka. Ljeto donosi izazove, ali uz pažnju i dobar raspored, vaš će vrt ostati zdrav, zelen i raskošan.