Kad je kuhinja srce doma: Isprobajte recepte za zdrava domaća jela Vukovarke Sandre Gašparić

Od ljubavi prema kuhanju, hobija koji je ispunjava, pa do pravoga posla i prepoznatljivosti širom Hrvatske, ali i inozemstva. Tako se u nekoliko riječi može opisati poslovna karijera Vukovarke Sandre Gašparić koja je još 2010. godine pokrenula web stranicu www.recipeci.com. Riječ je o stranici na kojoj se objavljuju najrazličitiji recepti koji nastaju u kuhinji obitelji Gašparić.

Savjeti za kuhanje jednog chefa koji će svima dobro doći: Ovo želite znati....

- Oduvijek sam voljela kuhati, a pisati još više pa se sve nekako poklopilo. Imala sam brojne recepte na papiru pa sam odlučila sve to prebaciti na jedno mjesto i to u digitalnom obliku. Tako je 2010. godine nastao ReciPeci. Shvatila sam brzo da imam dobar feed back čitatelja, što je bio odličan vjetar u leđa na početku. Uvidjela sam da su ljudi brzo prepoznali tu moju iskrenost, kao i želju da im pomognem oko kuhanja kroz svoje iskustvo. Sve to davalo mi je poticaj da se još više trudim pa je i stranica iz godine u godinu bila sve posjećenija i prepoznatljivija - priča Sandra Gašparić.

Sve to dovelo je do toga da stranicu ReciPeci dnevno prate tisuće osoba iz Hrvatske i inozemstva koji mogu na jednome mjestu pronaći najrazličitije recepte koje spravlja. Tu su recepti za jela, kolače, peciva, ali i zimnice, a kako kaže - ima pokriveno sve.

Na stranici je trenutno preko tisuću recepata. Svaki od njenih recepata prate i precizni koraci kako se pojedino jelo spravlja, sa svim sastojcima i potrebnim omjerima, ali i fotografije koje prikazuju jelo kada je završeno. Ono što je važno znati je da je svaki recept nastao u kuhinji Gapšarić koji ona osmisli, napravi i na kraju i proba.

- Svaki moj recept ima uvodnu priču koja objašnjava jelo koje sam pripremila i što to meni znači. Trudim se također u svakom receptu biti što detaljnija i iskrenija u vezi namirnica i postupaka, pa tako nikad ne objavljujem nešto što nisam najprije sama isprobala - ističe Gašparić.

Uz web stranicu ReciPeci, koja je baza svega, njeni recepti mogu se pronaći i na društvenim mrežama. U međuvremenu je pokrenula i ReciPeci YouTube kanal na kojem objavljuje video recepte kao male video emisije sa svim koracima kako se svako od jela spravlja. Sve to nastaje u kuhinji obitelji Gašparić koja je i njen studio, a u cijelome postupku sudjeluje cijela obitelj.

- Ljudima se sviđa ovo što radimo jer znaju da na našoj stranici mogu pronaći kvalitetna jela. Stoga planiramo nastaviti i dalje, a imamo i druge planove. Uz dalje jačanje YouTube kanala želim u budućnosti objaviti kuharicu sa svim svojim receptima. Razmišljam i o kvalitetnijoj opremi kako bi snimci bili bolji. Želim pokrenuti i radionice o kuhanju, kao i suradnju s lokalnim restoranima te da počnemo snimati i vani - neki su od daljih planova obitelji Gašparić

. Kroz djelovanje portala ReciPeci Sandra Gašparić uz recepte donosi i brojne zanimljivosti o hrani, zdravlju, kao i savjete kako pripremiti neka od jela, kako servirati, koje posuđe koristiti… Tu su i informacije o ishrani, mineralima i vitaminima. Stranicu je upotpunila dječjim kutkom gdje su bojanke, vježbenice, igre… Ima i rubriku o roditeljstvu s informacijama o odgoju, dječjim bolestima, dječjoj opremi i slično.

- Ja sam danas sretna žena jer sam uspjela spojiti ono što volim i posao, i to je divno. Kuhinja je kod nas doista srce doma i oduvijek se trudim da to tako bude jer djeca su u biti naše refleksije. I ako od malih nogu počnu upijati takve obrasce ponašanja, puno će im lakše biti kasnije u životu i sami će nastaviti s tradicijom okupljanja oko obiteljskog stola - zaključila je Sandra Gašparić.

RECIPECI IDEJE ZA DORUČAK, RUČAK, VEČERU I DESERT

DORUČAK

ENERGETSKE ŽITNE PLOČICE

Sastojci: - 1 banana - 4 žlice zobenih pahuljica - 2 žlice sezama - žlica suncokretovih sjemenki - 3 žlice sušenih brusnica - 2 žlice suhih marelica ili grožđica - 4 žlice sitno sjeckanih prženih lješnjaka - 3 pune žlice meda - sok polovice limuna - 1 žlica smeđeg šećera (a može i bez njega)

Priprema: Bananu usitniti vilicom da bude kaša. Sjemenke sezama popržiti da zamirišu. Brusnice i marelice sitno nasjeckati. U posudi pomiješati sve sastojke, dobro promiješati pa u maslacem premazan lim nanijeti smjesu pritiskanjem u sloju debljine cca 5-7 mm. Peći u pećnici na 150ºC 30 minuta. Ohladiti i rezati na ploškice ili bilo koji drugi oblik.

Foto: ReciPeci

JOGURT PLOČICE

Sastojci: - 400 g čvrstog jogurta - 200 g zamrznutog ili svježeg voća po želji - 3 žlice meda - 4 žlice granole

Priprema: Jogurt pomiješati s medom. Dodati polovicu nasjeckanog voća i granole pa promiješati. Izliti masu na pladanj prekriven masnim papirom i poravnati. Odozgo posipati ostatkom voća i granole. Sve skupa staviti u zamrzivač na 2-3 sata da se zamrzne. Zamrznute jogurt pločice izvaditi i izrezati ili natrgati na komade željene veličine i uživati u prefinom okusu

Foto: ReciPeci

FRITAJA SA ŠPAROGAMA

Sastojci: - stručak šparoga - 2-3 mlada luka - 100 g suhe slanine - 6-7 jaja - sol, papar

Priprema: Šparoge očistiti tako da rukom (ili nožem) odrežete donji drvenasti dio stapke. To bi vam otprilike bilo negdje na 1/3 dužine cijele stapke. Ako su šparoge jako mlade, nije potrebno odvajati ništa jer je cijela mekana. Vrhove šparoga blanširati 1-2 minute u kipućoj vodi pa ih ocijediti. Na malo maslinova ulja pržiti sitno sjeckan luk i slaninu narezanu na sitne kockice. Kada slanina postane hrskava uliti jaja razmućena s malo soli. Promiješati pa dodati šparoge. Posoliti i popapriti po želji. Peći uz miješanje nekoliko minuta. Fritaja sa šparogama je gotova kada se jaja stisnu tek toliko da nisu sirova. Mora biti mekano. Poslužiti odmah.

Foto: ReciPeci

NAMAZ OD SLANUTKA I TUNE

Sastojci: - 700 g konzerviranog slanutka - 200 g konzervirane tune (komadići) - 4 žlice maslinova ulja - 1 žličica soli - 1/2 žličice papra - 1/2 žličice - češnjaka u prahu - 1 žlica koncentrata rajčice - 5 žlica majoneze - 2 žlice senfa

Priprema: Slanutak isprati pod tekućom vodom i odstraniti mu opne. Ovo radim zato da bih dobila što glađi namaz jer ljuskice mi se koliko god ga dobro izblendam malo osjete u strukturi. Pomiješati u posudi slanutak, tunjevinu i sve ostale sastoje i dobro izblendati. Ako nemate blender, možete ovo napraviti i štapnim mikserom. Namaz od slanutka i tune pospremiti u posudu s poklopcem na hladno do posluživanja. Poslužiti uz krekere ili prepečenac.

Foto: ReciPeci

RUČAK

AJNGEMAHTEC - RAGU JUHICA

Sastojci: - 2 otkoštena pileća nadbatka - 1 pileći file - 1 luk - 4 mrkvice - 200 g graška - 1 veći poriluk - pola glavice cvjetače - manji komadić celera - 2 žlice oštrog brašna - 2 žlice sjeckanog peršinovog lišća - 2 l vode - sol, papar Za noklice: - 2 jaja - 4 žlice pšeničnog griza - 4 žlice oštrog brašna

Priprema: Na malo ulja 10-ak minuta pržiti nasjeckani luk i usitnjeno meso. Posipati brašnom, promiješati pa uz miješanje uliti vodu. Dodati sve povrće nasjeckano na manje komade, začiniti soli i paprom, poklopiti i na laganoj vatrici kuhati 45 minuta. Iako je ajngemahtec najbolje napraviti sa svježim, moguće je ovo izvesti i sa zamrznutim povrćem. Tada je još jednostavnije jer ga ne morate čistiti. Samo ga onako zamrznutog ubacite u ovom koraku kada biste ubacili i svježe povrće da ga imate. Otklopiti ajngemahtec, dodati peršinovo lišće, provjeriti okus. Sada je vrijeme da ukuhate noklice. Noklice najprije napravite tako da vilicom lagano izradite jaja, a potom polako i uz miješanje dodajete griz i brašno. Žlicom uzimajte male duguljaste količine pripremljenog tijesta za noklice i spuštajte ih u ključalo varivo. Nemojte miješati već samo pustite da na laganoj vatri sve skupa kuha još kakvih 15 minuta. Poslužite vruće.

Foto: ReciPeci

PILETINA ALFREDO (ručak za 15 minuta)

Sastojci: - 400 g pilećeg filea - 50 g maslaca - 300 ml vrhnja za kuhanje - 250 g parmezana - 1 češanj češnjaka - 1 žlica svježeg sjeckanog peršina - 1 žličica soli - 1/2 žličice papra - 500 g tjestenine

Priprema: U veću količinu slane vode staviti kuhati tjesteninu. U gril tavi na malo ulja pržiti pileći file sa svake strane po 3-4 minute. Nakon što ste file ispržili, začinite ga da soli i paprom te ga odložite na toplo do posluživanja. U tavici otopiti maslac na niskoj temperaturi. Odmah dodati vrhnje za kuhanje i uz miješanje pustiti da prokuha. Dodati protisnuti češnjak i naribani parmezan pa miješati tako dugo dok se sve skupa ne otopi i ne sjedini. Kada se to dogodi, vrijeme je da umak malo pojačamo i razrijedimo. Znači, sada je vrijeme da mu dodate vodu u kojoj se kuhala tjestenina. Vodu dodajte malo-pomalo uz miješanje. Bit će potrebno otprilike 10 žlica vode. Ako vam je umak i nakon toga pregust (a mogao bi biti, jer voda od kuhanja tjestenine zna zbog škroba koji ostane u njoj od tjestenine jako zgusnuti jela), dodajte mu malo obične vode. Umak svakako prije miješanja s tjesteninom kušajte te mu po potrebi popravite okus. Na kraju mu dodajte sitno sjeckani svježi peršinov list. Vrijeme je da završite ručak. Pomiješajte kuhanu tjesteninu s umakom, na vrh svakog tanjura stavite i narezani file i poslužite toplo.

Foto: ReciPeci

OSLIĆ U ŠKARTOCU S POVRĆEM

Sastojci: - 800 g filea oslića - 5 krumpira - 2 crvena luka - 2 limuna - 10 cherry rajčica - 1 žličica ružmarina - 1 žličica origana - 1 žličica vlasca - 1 žličica soli - prstohvat papra - 100 ml maslinova ulja - 12 kom papira za pečenje

Priprema: File oslića posoliti i popapriti. Krumpir izrezati na tanke ploškice, rajčice na polovice ili na četvrtine ako su veće. Limun izrezati na tanke ploškice. Na sredinu papira za pečenje složiti nekoliko ploški krumpira, zatim nekoliko kolutova luka, rajčice i krišku/dvije limuna. Sve posipati kombinacijom začina i pokapati s malo maslinova ulja. Da biste napravili škartoc, preklopiti papir za pečenje preko nadjeva kao kuvertu, a rubove zavinuti. Tako ćete dobiti oblik velikog bombona. Škartoce poslagati u lim za pečenje pa ih peći u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva 30 minuta. Pečeni oslić u škartocu odmotati pažljivo i poslužiti.

Foto: ReciPeci

VEČERA

RIŽOTO S PILETINOM, KURKUMOM I KUKURUZOM

Sastojci: - 4 pileća batka bez kosti (ili 1 veći pileći file) - 1 veći luk - 150 ml finog bijelog vina - 300 ml riže (mjerite na mjernu posudu) - mala konzerva kukuruza - sol, papar, vegeta - 1 žlica provansalske mješavina začina (a može i bez nje) - 1/2 žličice kurkume - 150 g parmezana - 50 g maslaca - 800 ml vode ili temeljca

Priprema: Piletinu isjeći na sitnije komadiće. Začiniti soli, paprom, vegetom… Na malo ulja pržiti sitno sjeckani luk, dodati piletinu pa uz miješanje pržiti na jačoj vatri nekoliko minuta dok sva piletina lagano ne porumeni. Dodati začine i vino pa pustiti da sva tekućina ispari. Tada dodati rižu (ako je vakumirana nije potrebno ispirati) pa uz miješanje pržiti dodatnih 5 minuta. Postepeno svakih 10-ak minuta dodavati vodu ili temeljac kako bi se riža lijepo mogla ispirjati. Ako dodajete vodu, tada je rižoto potrebno jače začiniti. Ako podlijevate temeljcem, smanjite začine jer je temeljac već začinjen. Nakon 15 minuta pirjanja riže s mesom, isključite rižoto, dodajte parmezan, kurkumu, papar i maslac, promiješajte i ostavite poklopljeno da riža nabubri do kraja. Tako će se rižoto lijepo povezati i svi okusi će doći do izražaja. Poslužite rižoto uz dodatnu zdjelicu ribanog parmezana i salatu po želji.

Foto: ReciPeci

JEČMENA KAŠA S POVRĆEM

Sastojci: - 300 g ječmene kaše - 1 luk - 1 tikvica - 3 mrkvice - sol, papar - prstohvat sjeckanog peršina - 3 žličice mljevene crvene paprike

Priprema: Ječmenu kašu dobro oprati pa kuhati u vodi oko 40 minuta. Ocijediti i oprati. Na malo ulja pržiti sjeckani luk i mrkvicu, nakon nekoliko minuta dodati i tikvicu narezanu na tanke komadiće. Nakon kraćeg pirjanja dodati crvenu mljevenu papriku, ocijeđenu kašu, dobro promiješati, pa uz povremeno dolijevanje vode pirjati 30-ak minuta. Dodati začine - sol, papar, vegeta ako želite, kušajte svakako da provjerite je li to sve skupa ok. Kašu pirjajte na laganoj vatri uz povremeno miješanje i dolijevanje vode. Otprilike svakih 10 minuta dolijte tekućinu jer će se kaša nakuhati i upiti svu tekućinu. Igrajte se okusima. Dodajte sjeckani svježi peršin. Ako procijenite da vam je onako, "mlačnog" okusa i da nešto nedostaje, slobodno ubacite nešto što vam paše - kocku za juhu, čašu vina, lovorov list, majčinu dušicu… Napravite ječmenu kašu baš po svom guštu. Prije posluživanja pustite da ječmena kaša s povrćem odstoji dobrih 10-ak minuta.

Foto: ReciPeci

PITA S KOPRIVOM

Sastojci: - tanke kore za savijaču (10-ak komada ako su kupovne) - 300 g mlade koprive - 4 krumpira - 1 veći luk - 2 sirna namaza - 2 jaja - sol, papar - za preljev 250 ml temeljca (voda s kockom za juhu ili slično)

Priprema: Koprive oprati pa ih kratko blanširati - dovoljno je da ih uronite u kipuću vodu na 5 do 10 minuta. Vodu od blanširanja svakako bacite jer u njoj se nalazi mravlja kiselina iz listova koprive koja bi mogla naškoditi vašem želucu. Krumpir oguliti i naribati na krupniji ribež, a luk sitno nasjeckati. Pomiješati u posudi naribani krumpir, koprivu koju ste ocijedili i sitno nasjeckali, luk, sirni namaz i jaje, začiniti po ukusu i dobro promiješati. Nadjevom premazivati kore, raditi rolade, složiti ih u lim na papir za pečenje, premazati lagano uljem i peći u pećnici na 175ºC 30 minuta. Izvaditi pitu, preliti je temeljcem i vratiti u pećnicu na još 15 minuta. Pita je gotova kada upije sve sokove od temeljca i kada lijepo porumeni

Foto: ReciPeci

DESERTI

BEZGLUTENSKI KOLAČ OD ROGAČA

Sastojci: - 4 jaja - 75 g kokosovog šećera (ili običnog) - 70 g kokosovog brašna - 100 g rogača - 100 g rižinog brašna - 1 vanilin šećer - 1 prašak za pecivo - 400 g jabuka (vagati oguljene i očišćene) - 75 ml suncokretovog ulja - 25 ml kokosovog mlijeka - 50 ml ruma - prstohvat cimeta po želji - 6 žlica pekmeza Za čokoladni preljev: - 125 g tamne čokolade - 200 ml slatkog vrhnja

Priprema: Miksati cijela jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Nakon nekoliko minuta dodati ulje pa opet promiksati. Polako dodavati i sve ostale sastojke. Na kraju dodati naribane jabuke i ručno ih umiješati. Ovako dobivenu smjesu premjestiti u kalup promjera 24 cm, poravnati i peći u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva 35- 40 minuta. Pečeni kolač malo prohladiti pa mu površinu premazati pekmezom. Pripremiti čokoladni ganache tako da se u lončiću na jako slaboj vatri zagrije slatko vrhnje i u njemu otopi čokolada. Ganacheom preliti kolač i pustiti da se ohladi

Foto: ReciPeci

SOČNI KOLAČ S BUNDEVOM I BATATOM

Sastojci: - 4 jaja - 7 žlica oštrog brašna - 120 g mljevenih oraha - 12 žlica šećera (pola smeđi, pola bijeli) - 1 prašak za pecivo - 1 vanilin šećer - 100 ml jogurta - 100 ml ulja - butternut bundeva, batat (sve zajedno 300 g, oguljeno i nasjeckano) - 4 veće mandarine Za preljev: - 2 limuna - 200 ml vode - 4 žlice šećera

Priprema: Bundevu i batat nasjeckati na kockice pa skuhati u malo vode ili na pari. Kada se skuha, prebaciti u blender. Dodati oguljene mandarine, jogurt i ulje. Sve skupa dobro izblendati kako biste dobili kašu. Miksati u drugoj posudi jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodati kašu iz blendera. Umiješati brašno, orahe i prašak za pecivo. Sve skupa izliti u lim za pečenje, prethodno nauljen i pobrašnjen. Peći u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva 25 minuta. Dok se kolač peče, zagrijte vodu s narezanim limunom i šećerom. Limun prije toga dobro iscijedite u tu istu vodu. Pustite da zakuha. Vrućim preljevom preliti vrući kolač i pustiti da se ohladi. Sočni kolač s bundevom i batatom možete poslužiti izrezanog na kocke, a možete uz njega ponuditi i slatko vrhnje

Foto: ReciPeci

Nedostaje vam energije kroz dan? Pojačajte je s ovim stvarima - umjesto nekoliko šalica kave: