Nakon poroda suprug je zamolio da ustane iz bolničkog kreveta. Razlog je nevjerojatan!

Roditi dijete definitivno je jedna od najizazovnijih stvari u životu, a mnoge žene složit će se da je cijelo iskustvo iscrpljujuće emotivno i fizički. Naravno, rođenje djeteta stres je i za očeve, ali poneki muškarci nemaju razumijevanja za ženu i sve što je prošla već sebe stavljaju na prvo mjesto kada dijete dođe na svijet.



Jedan je primjer za tu tvrdnju iznijela i TikTok zvijezda Lizzie koja je ispričala da ju je njezin sada već bivši suprug, nakon što je rodila sina koji je bio okrenut na suprotnu stranu i koji je zapeo te iščašio njezinu zdjelicu, zamolio da ustane iz bolničkog kreveta i zajedno s bebom sjedne na stolac dok on malo – odspava!

Pogledajte video:

"Nakon cijele traume koju sam proživjela, moj suprug me zamolio da se malo maknem iz kreveta kako bi se sada on odmorio. Žalio se i kako mu bolnica nije osigurala ležaj iako je cijelu noć proveo budan tijekom poroda. Smatrao je, u tom trenutku, da on zaslužuje krevet više od mene. Pomaknula sam se..."



Otkrila je kako je primalja poludjela kada ga je vidjela da spava u bolničkom krevetu, ali nije ispričala detalje. Gotovo 62 tisuće ljudi pogledalo je objavu, a svi korisnici su je podržali, pogotovo u odluci da suprug postane bivši, prenio je tada The Sun.