Jesu li skupe aviokompanije stvarno sigurnije od onih jeftinih? Stručnjaci imaju odgovor

Putnici koji biraju niskotarifne aviokompanije često se pitaju: je li manja cijena ujedno i rizik za sigurnost? S obzirom na niže cijene karata, kašnjenja i skromniju uslugu, lako je pomisliti da bi ušteda mogla značiti i kompromis u sigurnosnim standardima. No, stručnjaci za zrakoplovstvo i podaci osiguravajućih društava pokazuju upravo suprotno, prenosi HuffPost. Bez obzira na cijenu karte, sigurnosna pravila u zrakoplovstvu nisu predmet pregovora. Nacionalne i međunarodne zrakoplovne vlasti primjenjuju jednake standarde na sve prijevoznike – od najvećih globalnih aviokompanija do manjih niskotarifnih prijevoznika.

George Novak, predsjednik i izvršni direktor Nacionalnog udruženja zračnih prijevoznika, naglašava: “U većini tržišta, niskotarifni zračni prijevoznici jednako su sigurni kao i njihova konkurencija s višim cijenama”. Drugim riječima, ni najjeftiniji let ne može poletjeti bez ispunjavanja istih sigurnosnih protokola kao i najskuplji prijevoznici.

Kako onda smanjuju troškove?

Niskotarifne aviokompanije štede na usluzi, a ne na sigurnosti. To postižu većim brojem sjedala u zrakoplovu, naplatom dodatnih usluga (prtljaga, hrana, izbor sjedala) te jednostavnijim rutama od točke do točke, bez preskupih čvorišta.

“Mjere smanjenja troškova kod niskotarifnih aviokompanija isključivo su kozmetičke”, objašnjava Dean Van Es, izvršni direktor Fast Cover Travel Insurance, “Sigurnosni standardi ostaju jednaki jer ih propisuje regulator – a on ima ovlasti prizemljiti svaku kompaniju koja ih ne poštuje”.

Osiguravajuća društva, čiji posao je procjena rizika, pružaju neovisnu potvrdu. Chrissy Valdez iz Squaremoutha, najvećeg tržišta putnog osiguranja u SAD-u, naglašava: “Kada putnici kupuju osiguranje, osiguravatelji ne pitaju koju aviokompaniju koriste jer se to ne smatra faktorom rizika”. Podaci potvrđuju da niskotarifne aviokompanije imaju više kašnjenja i otkazivanja zbog manjih flota i posada – ali ne i povećan rizik od nesreća.

Najčešći strahovi putnika – i stvarnost

Stariji zrakoplovi? Oni prolaze strože i češće kontrole.

Prečaci u održavanju? Nemoguće – rasporede održavanja diktiraju regulatorna tijela, ne kompanije.

Obuka pilota? Identični standardi vrijede za sve – broj sati leta, obuka na simulatorima i liječnički pregledi jednaki su bez obzira na ime kompanije.

Stručnjaci, regulatori i osiguravatelji slažu se u jednom: niskotarifne aviokompanije nisu sigurnosni rizik. Putnici mogu očekivati gužve, kašnjenja i dodatne troškove za prtljagu ili grickalice, ali sigurnost nije na listi kompromisa. Kako kaže Jessica Kameko Rooks, travel influencerica: “Nakon što putnici shvate da ‘jeftino’ ne znači i nesigurno, svijet im postaje puno pristupačniji”.