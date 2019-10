Jeste li znali da životinje smanjuju stres i pomažu u borbi s depresijom?

Danas je Svjetski dan životinja, koji se još zove i Svjetski dan zaštite životinja, a ovaj se dan slavi više od 100 godina. Prva priredba je održana 1925. godine u Berlinskoj dvorani sportova, dok je Svjetski dan životinja službeno proglašen 1931. godine. Cilj ovog dana je ukazati na prava životinja i njihovo blagostanje, a želi se istaknuti i važnost odnosa čovjeka prema životinjama.

Foto: Getty Images

Sve su češći slučajevi napuštanja životinja, pogotovo u ljetnom periodu, prije odlaska na godišnje odmore, a ne zna se točan broj napuštenih životinja. Pretpostavlja se da u svijetu oko 75 posto pasa i mačaka nema svoj dom. Prema životinjama bi se trebalo odnositi s poštovanjem, a one imaju pravo na slobodu kretanja i na tjelesni integritet. Iako postoji mnogo slučajeva lošeg ponašanja čovjeka prema životinjama, važno je znati i da postoji mnogo ljudi koji vole životinje i poštuju njihova prava. Uz to je dokazano kako životinje pozitivno utječu na naše zdravlje, kako na fizičko, tako i na psihičko, a mnoga istraživanja su to i potvrdila.

Još su 1980. godina napravljena različita istraživanja koja su pokazala pozitivne efekte kućnih ljubimaca na zdravlje ljudi. Pokazalo se kako vlasnici životinja imaju manji rizik od kardiovaskularnih bolesti, više stope preživljavanja nakon infarkta te je zabilježen niži rizik od astme kod djece koja su kao mala imala kućnog ljubimca.

Jedno je istraživanje pokazalo kako provođenje vremena sa životinjama pozitivno utječe na smanjenje razine kortizola, odnosno hormona stresa, a smanjuje se i krvni tlak. Druga su istraživanja otkrila da životinje smanjuju usamljenost i poboljšavaju raspoloženje.

Također, istraživanje iz 2014. godine koje su proveli Headey, Na i Zheng navodi kako vlasnici ljubimaca bolje spavaju i manje izostaju s posla od ljudi koji nemaju životinje. Osim toga, ljudi koji su pod stresom, razina stresa se smanjuje samim pričanjem ili maženjem životinja. Ljubimci su također odlični u borbi protiv depresije ili usamljenosti, a poznato je i da se u nekim slučajevima životinje koriste i za liječenje, odnosno uključuju se kao dio terapije.

U svakom slučaju, sretan Svjetski dan životinja!

