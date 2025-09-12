Jeste li više ljetni ili zimski tip? Evo što vaše omiljeno godišnje doba govori o vašoj osobnosti!

Sa svakim našim putovanjem oko sunca, možemo doživjeti promjenu godišnjih doba. I dok svako godišnje doba ima svoje različite vrline i nedostatke, neki od nas imaju jasnog favorita – a to je možda značajnije nego što mislite. Stručnjaci za psihologiju kažu da sklonost određenom godišnjem dobu može biti dublja od toga da li više volite ledenu ili toplu kavu, plažu ili skijanje. Kažu da postoje dublja objašnjenja zašto se osjećamo najsretnije ili najviše usklađeno s okolinom u određeno doba godine, prenosi Best Life.

Zima: Hladna i često tiha zima može se svidjeti onima koji pronalaze utjehu u tišini i cijene ljepotu mirnog okruženja, objašnjava Marissa Moore, licencirana profesionalna savjetnica, terapeutkinja i pisac o mentalnom zdravlju u Mentalycu. 'Simbolika zime kao vremena odmora, hibernacije i obnove može odjeknuti kod pojedinaca koji traže razdoblja pomlađivanja i unutarnjeg razmišljanja', objašnjava ona, 'Zimski entuzijasti također mogu pokazati otpornost i prilagodljivost jer prihvaćaju promjene koje dolaze s godišnjim dobom'.

Veronica Hlivnenko, certificirana psihologinja i savjetnica za holističko zdravlje u InPulseu, slaže se da budući da zima većinu aktivnosti donosi u zatvorenom prostoru u udobnosti naših domova, ljubitelji zime su vjerojatnije introverti koji cijene vrijeme koje provedu sami ili u svojim najintimnijim društvenim krugovima. 'Ovi su ljudi orijentirani na ciljeve, strpljivo slijede svoje ciljeve korak po korak. Također su prilično konzervativni, uzimaju vremena da dobro razmisle i odvagnu bilo kakve životne promjene prije nego što ih prihvate', kaže Hlivnenko.

Proljeće: Kako ističe Moore, proljeće predstavlja nove početke, rast i buđenje prirode nakon zimskog sna. Oni koji više vole proljeće u odnosu na ostala godišnja doba mogu se poistovjetiti s njegovom simbolikom novih početaka i potencijala za rast i pozitivne transformacije. 'Ljude koji vole proljeće karakteriziraju optimizam, entuzijazam i osjećaj obnove', kaže Moore, 'Oni imaju tendenciju da budu otvoreni, znatiželjni i prilagodljivi promjenama. Ljubitelji proljeća često imaju živahan i energičan pristup životu'.

Psiholog Bayu Prihandito, slaže se da će oni koji najviše vole proljeće vjerojatnije od drugih neprestano obnavljati sebe. 'Ova sezona označava ponovno rođenje, što je u skladu s osobama koje razmišljaju unaprijed, puni su nade i uvijek spremni za novi početak', objašnjava.

Ljeto: Donoseći svjetlije, toplije i duže dane, ljeto se povezuje s pozitivnošću i sunčanim raspoloženjem, kaže Hlivnenko, dodajući da se ljudi koji preferiraju ovo godišnje doba često doživljavaju kao optimisti, ekstrovertirani i ekspresivni. Većina ljudi bi ljubitelje ljeta okarakterizirala kao 'opuštene, vesele i optimistične suputnike koji teže biti u središtu pozornosti', napominje ona.

Moore se slaže da su ljubitelji ljeta često otvoreni, društveni i pustolovni te da bi to mogao biti razlog zašto ih privlači ljetni osjećaj slobode. 'Ljudi koje privlači ljeto mogu pronaći radost u živahnoj atmosferi, prilikama za putovanje i povezivanje s drugima tijekom ove vesele sezone', kaže ona. No, Hlivnenko dodaje da i oni koji vole ljeto imaju crne dane. Kaže da, iako često 'na život gledaju kroz ružičaste naočale, skloniji su naglim promjenama raspoloženja'.

Jesen : Naposljetku, jesen je poznata po zadivljujućim bojama lišća koje pada — intuitivni podsjetnik na cikličku prirodu života i prihvaćanje promjena, kaže Moore. 'Ljudi koji vole jesen mogli bi cijeniti priliku za samorefleksiju i priliku da pronađu ljepotu u aspektima života koji blijede i u nastajanju', dodaje, 'Oni bi mogli biti umjetničke duše, introspektivni i cijeniti intelektualne potrage. Ljubitelji jeseni često su svjesni prolaznosti života i pronalaze ljepotu u prijelazima'.

Hlivnenko dodaje da ovo godišnje doba može biti povezano i s nostalgičnim, a ponekad i melankoličnim temperamentom. 'Takvi ljudi balansiraju između sadašnjeg trenutka i sjećanja iz prošlosti. Vole skupljati stvari, više vole davno zaboravljeno staro nego novo', napominje, 'Ako uživate u jeseni, gledate ljepotu u žućkastom i crvenkastom lišću, uživate u umirujućem zvuku kišnih kapi i veselite se zbog jutarnje magle, možete se opisati kao romantična duša, poetična i osjetljiva osobnost koja teži kreativnosti i duhovnom rastu'.

