Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
zanimljivo

Usudite li ga se riješiti? Ovaj test osobnosti vam u 15 sekundi otkriva sve što ne znate o sebi

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
09.08.2025.
u 06:00

U svakodnevnoj jurnjavi rijetko imamo vremena za duboku introspekciju, a ovakvi kvizovi nude jednostavan i pristupačan način za početak tog putovanja.

Živimo u eri u kojoj se pažnja mjeri u sekundama, a brza rješenja su na cijeni. Upravo u takvom okruženju jednostavni psihološki testovi, koji se šire društvenim mrežama poput požara, pronalaze svoju publiku. Njihova premisa je neodoljivo jednostavna: jedan brzi odabir, jedna naizgled nasumična odluka, može otkriti temeljne istine o tome tko smo. 

Bilo da se radi o odabiru slike koja vas instinktivno privlači ili odgovaranju na jedno intrigantno pitanje, ovi testovi služe kao početna točka za razmišljanje o sebi, nudeći nam djeliće slagalice vlastite osobnosti. Iako nisu znanstveno rigorozni, njihova popularnost svjedoči o univerzalnoj ljudskoj potrebi da razumijemo sebe i svoje mjesto u svijetu, čak i ako je to kroz prizmu zaigrane online aktivnosti.

Jedan od najpopularnijih testova koji je osvojio TikTok i druge platforme jest onaj sa životinjama. Pravila su krajnje jednostavna: zamislite prvu životinju koja vam padne na pamet. Zatim, drugu. I na kraju, treću. Prema tumačenju koje se proširilo internetom, prva životinja predstavlja način na koji vidite sami sebe. Druga životinja simbolizira kako vas drugi ljudi doživljavaju, dok treća, i možda najvažnija, otkriva tko ste vi zapravo u svojoj suštini. 

Netko tako može sebe vidjeti kao lava, snažnog i neovisnog, dok ga drugi percipiraju kao jednoroga, lojalnog i posebnog, a u dubini duše on je riba, slobodna i prilagodljiva. Ovaj test, iako traje svega petnaestak sekundi, potiče na razmišljanje i često izaziva iznenađujuće "aha" trenutke.

@specsaversmedway What’s your three favourite animals? #personalitytest ♬ Animals - Remix - Maroon 5

Iako ovi testovi služe prvenstveno za zabavu, njihova privlačnost leži u sposobnosti da nam pruže nove perspektive na obrasce našeg ponašanja i odlučivanja. Oni su svojevrsni mentalni prečaci koji nas potiču da zastanemo i razmislimo o svojim temeljnim osobinama. 

U svakodnevnoj jurnjavi rijetko imamo vremena za duboku introspekciju, a ovakvi kvizovi nude jednostavan i pristupačan način za početak tog putovanja. Oni mogu potvrditi ono što već slutimo o sebi ili nas, što je još zanimljivije, iznenaditi i potaknuti da istražimo aspekte svoje osobnosti kojih nismo bili svjesni. Upravo ta mogućnost samootkrića, makar i kroz igru, čini ih neiscrpnim izvorom fascinacije.
Ključne riječi
TikTok karakter osobnost test osobnosti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još