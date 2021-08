Jednostavni testovi: Evo kako ćete provjeriti jesu li jaja dobra i sigurna za konzumaciju

Jaja su odličan izbor za doručak, ali koriste se i tijekom cijelog dana za kuhanje te za kolače. Međutim, jaja su uvijek najbolja kada su svježa, a mogu se brzo pokvariti, pogotovo kada su velike vrućine. Kako biste bili sigurni da su vaša jaja dobra i sigurna za konzumaciju, napravite jedan od ovih testova.

Test vode

Jedna od najpopularnijih metoda za provjeru stanja jaja je nježno ga staviti u čašu s vodom. Ako tone i leži vodoravno, svježe je, no ako pluta, pokvareno je i ne smije se jesti. To je zato što plinovi unutar jaja s vremenom izlaze kroz male pore unutar ljuske. Dakle, kako piše Metro, jaje postupno gubi masu, što dovodi do plutanja.

Test mirisa

Ako niste sigurni kada ste kupili jaja, postoji lak način da provjerite svježinu prema njihovom mirisu. Razbijte jaje u zdjelu i ako ispušta oštar miris sumpora, vrijeme je za smeće.

Test izgleda

Znati ćete koliko je jaje svježe gledajući boju i konzistenciju kada je sirovo. Ako primijetite promjenu boje u žumanjku ili bjelanjku, osobito ružičaste, plave, zelene ili crne mrlje, trebate odbaciti jaje. Štoviše, ako jaje ima napuknutu ili sluzavu ljusku, to bi moglo značiti da je zagađeno bakterijama.

Općenito, jaje mora imati čvrst narančasti ili žuti žumanjak, a bjelanjak biti gust, a ne pretjerano tekuć. Ako je žumanjak tekuć, jaje bi moglo biti pokvareno.

Test tresenja

Iako može zvučati čudno, tresenje jaja također može dokazati svježinu. Ako čujete vodenasti zvuk nakon što ih protresete, to znači da su stara i da su se potencijalno pokvarila.

