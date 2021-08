CIA objavila zagonetku: Znate li vi koliko je sati na ovoj fotografiji?

Od nedavno na internetu kruži najnovija mozgalica koju je na svom Twitter profilu objavila američka obavještajna agencija CIA. riječ je o idiličnoj zimskoj fotografiji snimljenoj u jednom američkom gradiću - a vi trebate pogoditi koliko je sati na njoj, napisali su iz CIA-e uz svoj twit...

Kako bi olakšali, ponudili su tri odgovora: 7:00, 11:00 ili 15:00 sati.

Neki su u komentarima napisali da se tragovi skrivaju među parkiranim automobilima, školskim autobusima i uličnim svjetiljkama.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo?