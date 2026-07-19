Stručnjaci konačno dali odgovor za maksimalnu uštedu: Evo u koliko sati se najviše isplati prati odjeću

Pranje rublja možda se čini poput rutinske kućanske obaveze, no vaša perilica rublja zapravo može značajno utjecati na račun za struju. Iako jedan ciklus pranja ne izgleda puno, troškovi se zbrajaju, osobito ako se perilica koristi u takozvanim vršnim satima potrošnje. Stručnjaci iz energetskog sektora, poput onih iz tvrtke E.ON, ističu da je vrijeme korištenja ključno. „Korištenje perilice tijekom 'jeftinijih' sati može primjetno smanjiti mjesečni račun“, kažu za Express.

Idealno vrijeme za jeftinije pranje rublja je noću, između 22 i 8 sati, kada je ukupna potrošnja struje niža. Neki stručnjaci spominju i ranojutarnji period između 7 i 8 sati kao pogodnu opciju za one koji ne žele noćno pranje. Tijekom ovih sati cijena struje može biti i upola niža nego inače. Idealno vrijeme je između 19 i 2 sata u noći, dok se najveća ušteda ostvaruje od 2 do 5 sati ujutro.

Uz planiranje vremena, postoje i druge mjere za smanjenje troškova pranja. Umjesto malih dnevnih doza rublja, bolje je skupiti veću količinu i prati rjeđe, ali punije strojeve. Također, namakanje odjeće prije pranja smanjuje potrebu za dugim ciklusima ili visokim temperaturama, što dodatno štedi energiju i vodu.

Mnogi moderni modeli perilica imaju i funkciju odgođenog starta, što omogućuje postavljanje vremena početka pranja navečer, dok korisnici spavaju, te se tako automatski koristi najpovoljnija tarifa. Ove jednostavne mjere pomažu ne samo smanjiti troškove, već i povećati energetsku učinkovitost kućanstva, bez da se mijenja način života ili rutina pranja.