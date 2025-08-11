Je li doručak zaista najvažniji obrok u danu i može li se preskočiti?

Pitanje mršavljenja već godinama je u središtu rasprave o doručku, dijelom i zbog nekoliko visokoprofilnih studija, od kojih su neke financirale tvrtke koje proizvode žitarice, uključujući Quaker i Kellogg, koje su tvrdile da je jutarnji obrok neophodan za kontrolu tjelesne težine, prenosi time.com. Međutim, kada se razmatraju istraživanja koja nisu financirana od strane prehrambene industrije, odgovor je manje jasan. Neke studije su otkrile da osobe koje doručkuju teže manje od onih koje preskaču obrok i da sagorijevaju više kalorija tijekom dana.

No, moguće je da životni stil i socioekonomski čimbenici igraju ključnu ulogu, čineći osobu sklonijom doručku i općenito boljem zdravlju. Na primjer, osobama koje rade od 9 do 17 sati lakše je naći vrijeme za doručak nego onima koje rade noćne smjene (za koje istraživanja pokazuju da nose veće zdravstvene rizike).

S druge strane, neka istraživanja, uključujući spomenuti pregled iz 2019., nisu pronašla snažnu vezu između doručka i gubitka kilograma. Jedna studija iz 2017. čak je otkrila da preskakanje doručka može dovesti do veće potrošnje kalorija, ali i viših razina upala u tijelu. Unatoč svim kontradikcijama, Sharon Collison, dijetetičarka i klinička instruktorica za prehranu na Sveučilištu Delaware, kaže da nije upoznata s bilo kojim istraživanjem koje pokazuje da doručak može dovesti do debljanja, stoga, vjerojatno nema štete u njegovom konzumiranju. Collison također napominje da je iz iskustva sa svojim klijentima primijetila da "ljudi koji se bore s težinom obično unose više kalorija kasnije u danu, a manje ranije. Oni koji ne jedu dovoljno ranije tijekom dana mogu osjećati veću glad i imati jače želje za hranom kasnije te tako konzumirati više." Međutim, potrebno je više istraživanja.

Neovisno o pitanju gubitka kilograma, Collison kaže da je potpuno ‘za’ doručak i potiče većinu svojih klijenata da ga konzumiraju iz niza razloga. “Ljudi koji redovito doručkuju često su fizički aktivniji. Imaju bolje prehrambene profile i manju konzumaciju grickalica“, kaže Collison. “Preskakanje doručka povezano je s povećanim rizikom od bolesti, ne samo od pretilosti, već i od dijabetesa, srčanih bolesti i općenito lošije kvalitete prehrane.” Mala studija iz 2017. sugerirala je da konzumacija doručka može poboljšati niz metaboličkih pokazatelja zdravlja, potencijalno poboljšavajući sposobnost tijela da sagorijeva masnoće i bori se protiv kroničnih stanja poput dijabetesa tipa 2.

No, što je s osobama koje ujutro nisu gladne? Collison kaže da to može ukazivati na druge problematične prehrambene navike, poput grickalica koje konzumiraju noću. “Ako izbacite te grickalice i probudite se gladni te pojedete dobar doručak, vaš način prehrane bit će ukupno mnogo bolji, kao i vaše zdravstveno stanje.”

Collison kaže da dobar jutarnji obrok uključuje četiri stvari: proteine, cjelovite žitarice, zdrave masnoće te voće ili povrće. Istraživanja su pokazala da proteini i masnoće povećavaju sitost i smanjuju potrebu za manjim obrocima kasnije tijekom dana, dok cjelovite žitarice i voće ili povrće dodaju hranjiva vlakna, vitamine i minerale. Preporuča se, primjerice, grčki jogurt s orašastim plodovima, bobičastim voćem i cjelovitim žitaricama. Zatim možete odabrati i kajganu s povrćem, uz tost s avokadom i voće sa strane; ili zobene pahuljice s mlijekom, maslacem od orašastih plodova i voćem.

Ako planirate jutarnji trening, jedite nešto prije toga. “Kvaliteta vašeg treninga mogla bi biti narušena ako ne opskrbite tijelo energijom prije toga“, kaže Collison. “Što ste bliže fizičkoj aktivnosti, više vam trebaju ugljikohidrati, a manje masnoća i vlakana, jer će im trebati duže da se probave.“ Collison preporučuje bananu, zobene pahuljice ili žitarice. Ako ste odradili naporan trening, poput trčanja u trajanju od 45 minuta ili više, vjerojatno ćete trebati jesti opet nakon toga radi oporavka. Nešto što nadoknađuje tekućinu, ugljikohidrate i proteine, poput čokoladnog mlijeka, dobra je opcija, kao i banana s maslacem od kikirikija ili sir s krekerima i voćem. Obrok za oporavak vjerojatno nije potreban ako ste imali laganiji trening, poput šetnje, kaže Collison.

