Jedete zobenu kašu svaki dan? Evo što će se dogoditi vašem tijelu!

Zobena kaša jedan je od najpopularnijih doručka i međuobroka trenutno, no možete li jesti zobene pahuljice svaki dan i što one čine vašem tijelu ako jedete? Od najzdravijih vrsta do prednosti svakodnevnog jedenja, ovdje je sve što trebate znati o ovoj superžitarici. Uz sve mogućnosti zobenih pahuljica koje postoje, odabir najzdravije može se činiti kao zastrašujući zadatak. Ali, dijetetičarka Catherine Karnatz, savjetuje da se držite čelično rezane zobi, koja je minimalno obrađena žitarica, prenosi Yahoo.

'Minimalno prerađene žitarice nisu lišene vlakana i energizirajućih vitamina B', kaže ona, 'Čelično rezana zob je dodatak zdrav za srce u kojem se može uživati ​​svakodnevno'. Kako bi to bilo još lakše, Karnatz kaže da tražite sorte zobenih pahuljica koje sadrže oznaku 100% 'Whole Grain Stamp' na pakiranju, što označava da su svi sastojci cjelovite žitarice. 'Cijelo zrno sadrži tri dijela: mekinje, klice i endosperm, a svaki dio zrna sadrži različite hranjive tvari: mekinje su dobar izvor vlakana, klice su bogate vitaminima B skupine, a endosperm je mjesto gdje se nalazi većina ugljikohidrata'.

Pitate se gdje spadaju vaši omiljeni instant paketi zobenih pahuljica? Najvjerojatnije u kategoriji rafiniranih žitarica, a to posebno vrijedi za pakete zobene kaše s okusom. 'Često imaju mekinje i klice uklonjene iz zrna, što rezultira izvorom ugljikohidrata s malo vlakana i hranjivih tvari', dodaje ona. Nutricionistica Vandana Sheth, se slaže. 'Nutritivni profil čelično rezanih, valjanih i instant zobenih pahuljica sličan je, međutim, tekstura i vrijeme koje je potrebno za kuhanje razlikuju se', objašnjava ona. Iako se instant zobene pahuljice najbrže kuhaju, mogu biti prepune dodane (neželjene) soli i šećera.

'Zbog procesa klijanja, zob ima više hranjivih tvari (proteina, netopivih vlakana) i lakše se probavlja', kaže Vandana, 'Ovisno o vašem životnom stilu, možete uživati ​​u vrućoj zobenoj kaši s dodacima, lako je pretvoriti u zobene pahuljice za doručak u pokretu, umiješati u svoje smoothieje ili koristiti u tijestu za palačinke ili pečenim jelima'.

Što se događa ako jedete zobenu kašu svaki dan?

Nećete se osjećati toliko gladni: 'Zobena kaša je bogat izvor vlakana, što je vrsta ugljikohidrata koju naše tijelo ne može razgraditi', objašnjava Karnatz. A budući da vlakna usporavaju probavu i povećavaju osjećaj sitosti, dulje ćete ostati siti između obroka i međuobroka ako je jedan od njih zobene pahuljice. Ovo također može objasniti zašto toliko ljudi odlučuje jesti zobenu kašu za doručak ili rano tijekom dana - kako bi napunili svoje tijelo do popodneva.

Zdravlje vaših crijeva će se poboljšati: Osim utaživanja gladi, sadržaj vlakana u zobenoj kaši može vas učiniti i redovitijim u kupaonici. Prema Vandani, zobena kaša je prebiotik i može pomoći hraniti crijevne bakterije. 'Vlakna u zobenoj kaši, posebno beta-glukan, mogu pomoći da se stvari kreću kroz probavni sustav i održavaju vas redovitim', kaže ona. Karnatz također ističe da zobena kaša sadrži i netopiva i topiva vlakna, a netopiva vlakna potiču pokretljivost crijeva. 'Kada se topiva vlakna pomiješaju s vodom u crijevima, stvara se tvar slična gelu i djeluje kao prirodni omekšivač stolice', kaže ona, 'Ovaj dodatni volumen ublažava neugodne pokrete crijeva i olakšava izbacivanje stolice'.

Imati ćete niži kolesterol i povećanu energiju: Osim što poboljšava probavu, Karnatz kaže da svakodnevna konzumacija zobene kaše također može smanjiti razinu LDL-a ili 'lošeg' kolesterola. 'Otopiva vlakna u zobenoj kaši vežu se za čestice kolesterola u krvotoku i odnose ih u crijeva kako bi se izlučila', kaže ona. Još jedan bonus? Zobene pahuljice su bogate vitaminima B koji tijelu daju dugotrajnu energiju.

Iako se jedenje zobene kaše svaki dan može činiti kao dobra ideja, postoji točka u kojoj možete pretjerati. Klinika Mayo preporučuje ograničavanje dnevne količine vlakana na 21-25 grama za žene i 30-38 grama za muškarce. Za nekoga tko možda nije naviknut redovito jesti toliku količinu vlakana, prebrzo dodavanje previše vlaknaste hrane u vašu prehranu može uzrokovati plinove i nadutost. Kako biste spriječili probavne tegobe, pokušajte s vremenom povećati dnevni unos vlakana i piti puno tekućine kako biste podržali zdravu probavu.

