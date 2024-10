Želite izgubiti kilograme? Preskakanje doručka moglo bi vam pomoći u ostvarenju tog cilja

Može li nešto tako jednostavno kao preskakanje doručka dovesti do brzog sagorijevanja masti? Odgađanjem prvog obroka u danu, prisiljavate svoje tijelo na dulje razdoblje posta, što je oblik povremenog posta tzv. intermittent fastinga, sve popularnijeg načina skidanja kilograma. Ovisno o tome kada ste zadnji put jeli ili grickali dan ranije, preskakanje doručka — ili, točnije, pomicanje doručka — može potaknuti sagorijevanje masti i mršavljenje, tvrde stručnjaci. Povremeni post, piše Best Life, može donijeti i druge koristi.

'Povremeni post pokazao je nekoliko pozitivnih učinaka na zdravlje, od smanjenja razine inzulina, apetita i upala do prevencije određenih zdravstvenih stanja, kao što su visoki krvni tlak, visoki kolesterol i sindrom iritabilnog crijeva', kaže liječnica Julia Zumpano s Cleveland Clinica. Primjerice, ako večerate u 20 sati i pomaknete doručak na podne, to vam daje razdoblje posta od 16 sati. Tijekom tog vremena, vaše tijelo je prisiljeno koristiti rezerve masti za energiju.

'Post mijenja način na koji vaše tijelo dobiva energiju. Obično energiju dobivate iz šećera. Ako stalno jedete dok ste budni i ne vježbate, vaše tijelo jednostavno koristi unesene kalorije', objašnjavaju stručnjaci UCLA Healtha. 'Ako ne iskoristite sav šećer koji unesete tijekom dana, vaše tijelo ga pohranjuje kao mast. Nakon nekoliko sati bez hrane, tijelo ostaje bez pohranjenog šećera i počinje sagorijevati masnoću kako bi proizvelo energiju.'

Bez obzira koji raspored posta odaberete, pokušajte ciljati na najmanje 12 sati bez unosa kalorija. 'Postoji mnogo opcija' kaže liječnica Mary Hyer. 'No, u znanstvenom svijetu, da bi se razdoblje bez jela smatralo postom, morate izdržati najmanje 12 sati bez hrane. I dalje morate birati zdrave namirnice. Ali, povremeni post je jedan od alata koji može dovesti do zdravijeg načina života.'

Za mnoge koji tek testiraju ovu metodu, preskakanje doručka je najlakša opcija jer većinu vremena svog posta prespavaju. 'To je praktično jer produžujete noćni post preskakanjem doručka, dok večerate malo ranije nego inače', kaže Zumpano.

Stručnjaci kažu kako će se tijelo na početku vjerojatno opirati postu, osobito ako ste navikli jesti nekoliko obroka dnevno. 'Možda će vam trebati dva do četiri tjedna da se vaše tijelo privikne na raspored povremenog posta. Tijekom tih prvih tjedana, možda ćete osjećati glavobolje i biti gladni, razdražljivi ili umorni', kaže Family Doctor. 'No, nakon nekoliko tjedana vaše tijelo će se naviknuti na ovaj obrazac prehrane i ti simptomi bi trebali nestati. Na kraju, mnogi ljudi kažu da se osjećaju bolje slijedeći stil života s povremenim postom.'

Post može pozitivno utjecati na inzulin i šećer u krvi. 'Kada ne jedete, inzulin u vašem tijelu pada', kaže dr. Jason Fung. 'Na taj način omogućujete svom tijelu da počne koristiti kalorije koje su pohranjene u tijelu. Pustite tijelo da jede vašu tjelesnu masnoću. To je ono što vam post omogućuje, i to je potpuno prirodno jer je to razlog zbog kojeg masnoća i postoji. Tjelesna masnoća nije tu zbog izgleda, ona je tu kao izvor kalorija. Dakle, post vam jednostavno omogućuje da je iskoristite.'

Nemojte sabotirati svoj režim povremenog posta korištenjem vremena za jelo kao izgovor za konzumaciju nezdrave hrane. 'Postoji velika razlika između oslobađanja inzulina prilikom konzumacije prerađene i neprerađene hrane', kaže dr. Fung. 'Dakle, ako jedete rafiniranu hranu, poput bijelog kruha, imat ćete drugačiji odgovor inzulina u usporedbi s cjelovitom hranom. Vaše tijelo zna kako obraditi neprerađenu hranu jer je jedemo tisućama godina.'

Poput keto dijete, povremeni post može uzrokovati ketozu, ovisno o duljini posta. 'Čini se da kratkotrajni post može potaknuti ketozu, proces koji se događa kada tijelo nema dovoljno glukoze za energiju pa umjesto toga razgrađuje pohranjene masnoće', kaže Romi Londre za Mayo Clinic Health System. 'To uzrokuje povećanje tvari zvanih ketoni. To, zajedno s manjim unosom kalorija, može dovesti do gubitka težine. Istraživanja sugeriraju da je post svaki drugi dan gotovo jednako učinkovit kao tipična niskokalorična dijeta za mršavljenje.'

No, postoje i određena upozorenja vezana uz povremeni post. Zapamtite kako je prehrana i dalje nevjerojatno važna za mršavljenje i zdravlje. 'Post može biti sjajan način za poboljšanje zdravlja, ali ako se primjenjuje nepravilno, može dovesti do negativnih ishoda', kaže Zumpano. 'Izbjegavajte ekstremne oblike posta koji nisu održivi. Odaberite metodu koju možete slijediti, koja vam odgovara i koja zadovoljava vaše prehrambene potrebe. Post je odličan način za smanjenje unosa nezdrave hrane i fokusiranje na hranjive namirnice.'

