JAVA konačno i u Hrvatskoj

Specialty coffee kultura posljednjih godina snažno raste u Hrvatskoj, a sada je dobila novog jakog igrača - JAVA, brend koji već više od deset godina oblikuje scenu regije, službeno je predstavljen u Zagrebu. Utemeljena 2013. godine, JAVA od početka gradi prepoznatljiv identitet s fokus na izvrsnost u svakoj fazi procesa, svježinu zrna i potpunu transparentnost podrijetla.
Osnivač brenda Jovan Zdravković je osim velike strast prema kavi imao želju da lokalnoj zajednici približi najbolja zrna iz cijelog svijeta. Njegova potraga za vrhunskom kavom, dugogodišnje učenje o procesima uzgoja i prženja te izgradnja mreže pouzdanih farmera i dobavljača postali su temelj na kojem je JAVA izrasla u regionalno prepoznatljivo ime specialty kave.
JAVA u Hrvatsku dolazi s jasnom vizijom stvarati zajednicu ljubitelja kvalitetne kave i podići standarde HoReCa ponude svježim, pažljivo biranim i srednje prženim zrnima koja otkrivaju karakter svake plantaže. U ponudi se nalaze četiri artikla: blendovi JAVA 001 i JAVA 007, te single origin kave Ethiopia i Colombia. Nekoliko puta godišnje u ponudi se pojavljuju i limitirana izdanja iz sezonskih berbi, a trenutačno je to Guatemala.
Svaka od ovih kava nosi vlastiti potpis aromatičnih nota kao što su čokolada, kakao i karamela ili trešnja, crvena jabuka, cvjetni tonovi i nježne začinske topline. Za sada dostupne isključivo u zrnu, namijenjene su svima koji žele istinski svježe i originalno espresso iskustvo.
Predstavljanje brenda u Wine and Friends baru u Zagrebu upotpunjeno je intimnom slikarskom radionicom nadahnutom kavom, pod vodstvom umjetnice i pedagoginje Anite Genc.
Sudionici su stvarali umjetnička djela oslikana kavom, istražujući kako se mirisi i okusi mogu pretočiti u boju, potez i ritam.
Kako specialty scena u Hrvatskoj nastavlja rasti, dolazak JAVA kave donosi novu energiju i još više prostora za istraživanje novih okusa.
Veselimo se vidjeti i kušati najbolje iz svijeta kave u hrvatskim kafićima.