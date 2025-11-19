JAVA konačno i u Hrvatskoj

Specialty coffee kultura posljednjih godina snažno raste u Hrvatskoj, a sada je dobila novog jakog igrača - JAVA, brend koji već više od deset godina oblikuje scenu regije, službeno je predstavljen u Zagrebu. Utemeljena 2013. godine, JAVA od početka gradi prepoznatljiv identitet s fokus na izvrsnost u svakoj fazi procesa, svježinu zrna i potpunu transparentnost podrijetla.

Foto: D. Kokorić - Kabinet portret

Osnivač brenda Jovan Zdravković je osim velike strast prema kavi imao želju da lokalnoj zajednici približi najbolja zrna iz cijelog svijeta. Njegova potraga za vrhunskom kavom, dugogodišnje učenje o procesima uzgoja i prženja te izgradnja mreže pouzdanih farmera i dobavljača postali su temelj na kojem je JAVA izrasla u regionalno prepoznatljivo ime specialty kave.

JAVA u Hrvatsku dolazi s jasnom vizijom stvarati zajednicu ljubitelja kvalitetne kave i podići standarde HoReCa ponude svježim, pažljivo biranim i srednje prženim zrnima koja otkrivaju karakter svake plantaže. U ponudi se nalaze četiri artikla: blendovi JAVA 001 i JAVA 007, te single origin kave Ethiopia i Colombia. Nekoliko puta godišnje u ponudi se pojavljuju i limitirana izdanja iz sezonskih berbi, a trenutačno je to Guatemala.

Svaka od ovih kava nosi vlastiti potpis aromatičnih nota kao što su čokolada, kakao i karamela ili trešnja, crvena jabuka, cvjetni tonovi i nježne začinske topline. Za sada dostupne isključivo u zrnu, namijenjene su svima koji žele istinski svježe i originalno espresso iskustvo.

Predstavljanje brenda u Wine and Friends baru u Zagrebu upotpunjeno je intimnom slikarskom radionicom nadahnutom kavom, pod vodstvom umjetnice i pedagoginje Anite Genc.

Sudionici su stvarali umjetnička djela oslikana kavom, istražujući kako se mirisi i okusi mogu pretočiti u boju, potez i ritam.

Kako specialty scena u Hrvatskoj nastavlja rasti, dolazak JAVA kave donosi novu energiju i još više prostora za istraživanje novih okusa.

Veselimo se vidjeti i kušati najbolje iz svijeta kave u hrvatskim kafićima.