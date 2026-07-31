Hrana u zamrzivaču ne mora izgubiti okus i teksturu: Evo što možete učiniti, ali i koje namirnice ne biste smjeli zamrzavati

Ako često kuhate veće količine hrane ili obroke pripremate danima unaprijed, zamrzivač vam je vjerojatno krcat. No jeste li znali da postoje namirnice i pića koja ne biste trebali spremati u zamrzivač? Zamrzavanje je jedan od najučinkovitijih načina produljenja roka trajanja namirnica i pripremljenih obroka jer usporava razvoj mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje. Meredith Carothers, stručnjakinja za sigurnost hrane u američkom USDA Food Safety and Inspection Serviceu, upozorava da je većina hrane pohranjene na temperaturi od -18 °C sigurna za konzumaciju, no dugotrajno zamrzavanje može narušiti njezinu kvalitetu.

Na isto upozorava i Sarah Brekke, voditeljica testne kuhinje portala Better Homes & Gardens, koja ističe da pojedine namirnice zbog svojeg sastava nakon odmrzavanja postaju vodenaste, kašaste te gube okus i teksturu. Osim hrane, pažnju treba obratiti i na ambalažu jer potpuno napunjene staklene posude te plastične posude koje nisu namijenjene zamrzavanju mogu puknuti ili se deformirati zbog širenja sadržaja tijekom smrzavanja.

Povrće poput zelene salate, krastavaca i celera, koje sadrži velik udio vode, nakon odmrzavanja postaje mekano i vodenasto pa više nije ugodno za jelo. Slično vrijedi i za sirovi krumpir, koji zbog velike količine vode gubi čvrstoću i poprima brašnastu teksturu. Želite li ga zamrznuti, prije toga ga kratko prokuhajte kako bi bolje zadržao teksturu. Majoneza, kremasti preljevi za salatu, kiselo vrhnje, svježi sir i umaci na bazi vrhnja također ne podnose dobro zamrzavanje. Nakon odmrzavanja često se razdvoje na tekući i čvrsti dio, zbog čega više nemaju glatku i kremastu teksturu. Ni jela sa želatinom nisu dobar izbor jer kristali leda narušavaju njihovu strukturu pa nakon odmrzavanja postaju rijetka i gube čvrstoću.

Jaja u ljusci također nisu prikladna za zamrzavanje jer se njihov sadržaj širi i može uzrokovati pucanje ljuske. Želite li ih sačuvati za kasnije, bolje ih je razbiti, lagano umutiti i spremiti u posudu namijenjenu zamrzavanju. Stručnjaci savjetuju da u zamrzivač ne spremate ni gazirana pića, pivo ni vino u bocama ili limenkama. Tekućina se tijekom smrzavanja širi, zbog čega ambalaža može puknuti ili se rasprsnuti. Iz istog razloga nije preporučljivo zamrzavati ni hranu ili pića u potpuno napunjenim staklenim ili plastičnim posudama koje nisu namijenjene zamrzavanju. Koristite li posude za zamrzavanje, nemojte ih puniti do vrha, nego ostavite malo praznog prostora kako bi se sadržaj tijekom smrzavanja mogao sigurno proširiti.