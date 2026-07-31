Muhe vam ne daju mira? Isprobajte prirodni repelent od sastojaka čiji miris ne podnose

Ljeti je dovoljno samo nekoliko minuta otvorenog prozora da se u domu pojave muhe koje kao da su jedva čekale poziv. Posebno ih privlače mirisi hrane pa kuhinja nakon ručka lako postane njihovo omiljeno mjesto okupljanja. Ako ih želite otjerati bez kemijskih sredstava, možete isprobati jednostavan prirodni repelent koji se priprema od sastojaka koje vjerojatno već imate u kuhinji.

Jednostavan trik podijelila je TikTok kreatorica Lucy Kalice, koja tvrdi da joj ova mirisna mješavina iz godine u godinu pomaže smanjiti broj muha u domu tijekom najtoplijih mjeseci. Najprije u lonac stavite limun narezan na ploške, cimet i nekoliko grančica ružmarina, prelijte vodom te zagrijavajte dok ne zavrije. Nakon toga smanjite vatru i ostavite da mješavina polako kuha dva do tri sata kako bi se prostor ispunio intenzivnim mirisom. Nakon što se tekućina ohladi, ulijte je u bočicu s raspršivačem i poprskajte okvire prozora, vrata te druga mjesta kroz koja muhe najčešće ulaze u dom.

Ovi sastojci ne koriste se samo u kućnim pripravcima, već ih možete pronaći i u pojedinim komercijalnim repelentima. Limun, cimet i ružmarin sadrže spojeve čiji intenzivni mirisi mogu otežati orijentaciju pojedinim vrstama kukaca. Limunova kora bogata je limonenom koji se koristi i u nekim repelentima, a istraživanja pokazuju da može ometati receptore kojima se muhe, komarci i drugi kukci služe za pronalaženje hrane i snalaženje u prostoru. Ružmarin sadrži eterična ulja poput cineola i kamfora, dok je cimet bogat cimetnim aldehidom, spojem kojem se također pripisuju repelentna svojstva. Prirodni repelenti mogu biti korisni, ali najbolje rezultate daju u kombinaciji s redovitim uklanjanjem ostataka hrane, čišćenjem kante za otpad i postavljanjem zaštitnih mrežica na prozore i vrata. Kombinacija tih navika i prirodnog repelenta mogla bi pomoći da u domu bude osjetno manje muha i drugih letećih kukaca tijekom ljeta.