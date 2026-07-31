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Jednostavan trik

Muhe vam ne daju mira? Isprobajte prirodni repelent od sastojaka čiji miris ne podnose

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
31.07.2026.
u 16:30
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I najljepši ljetni dan mogu pokvariti dosadne muhe. Čim temperature porastu, otvoreni prozor ili balkonska vrata one često shvate kao poziv u goste, a jednom kada uđu u dom, teško ih je otjerati. Ako ih se želite riješiti bez kemijskih sredstava, postoji jednostavan prirodni repelent koji se priprema od nekoliko sastojaka koje vjerojatno već imate u kuhinji.

Ljeti je dovoljno samo nekoliko minuta otvorenog prozora da se u domu pojave muhe koje kao da su jedva čekale poziv. Posebno ih privlače mirisi hrane pa kuhinja nakon ručka lako postane njihovo omiljeno mjesto okupljanja. Ako ih želite otjerati bez kemijskih sredstava, možete isprobati jednostavan prirodni repelent koji se priprema od sastojaka koje vjerojatno već imate u kuhinji.

Jednostavan trik podijelila je TikTok kreatorica Lucy Kalice, koja tvrdi da joj ova mirisna mješavina iz godine u godinu pomaže smanjiti broj muha u domu tijekom najtoplijih mjeseci. Najprije u lonac stavite limun narezan na ploške, cimet i nekoliko grančica ružmarina, prelijte vodom te zagrijavajte dok ne zavrije. Nakon toga smanjite vatru i ostavite da mješavina polako kuha dva do tri sata kako bi se prostor ispunio intenzivnim mirisom. Nakon što se tekućina ohladi, ulijte je u bočicu s raspršivačem i poprskajte okvire prozora, vrata te druga mjesta kroz koja muhe najčešće ulaze u dom.

@lucykalice DIY fly repellant ✨ How to stop flies in your home 🪰 and also make your house smell nice (double whammy) A simmer pot is such an easy way, you can add any citrus fruit and any strong smelling herbs 🌿 #homehacks #lifehacks #simmerpot #flies #cleaninghacks ♬ original sound - LucyKalice

Ovi sastojci ne koriste se samo u kućnim pripravcima, već ih možete pronaći i u pojedinim komercijalnim repelentima. Limun, cimet i ružmarin sadrže spojeve čiji intenzivni mirisi mogu otežati orijentaciju pojedinim vrstama kukaca. Limunova kora bogata je limonenom koji se koristi i u nekim repelentima, a istraživanja pokazuju da može ometati receptore kojima se muhe, komarci i drugi kukci služe za pronalaženje hrane i snalaženje u prostoru. Ružmarin sadrži eterična ulja poput cineola i kamfora, dok je cimet bogat cimetnim aldehidom, spojem kojem se također pripisuju repelentna svojstva. Prirodni repelenti mogu biti korisni, ali najbolje rezultate daju u kombinaciji s redovitim uklanjanjem ostataka hrane, čišćenjem kante za otpad i postavljanjem zaštitnih mrežica na prozore i vrata. Kombinacija tih navika i prirodnog repelenta mogla bi pomoći da u domu bude osjetno manje muha i drugih letećih kukaca tijekom ljeta.
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