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LJETNA OPASNOST

Ljetne vrućine mogu dovesti do pucanja kondoma: Evo gdje ih nikako ne smijete držati

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
31.07.2026.
u 21:28
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Dok temperature rastu, stručnjaci za seksualno zdravlje upozoravaju na često zanemarenu opasnost koja može ugroziti vašu zaštitu. Nepravilno skladištenje kondoma tijekom vrućih ljetnih dana značajno povećava rizik od pucanja i smanjuje njihovu učinkovitost.

Ljeto sa sobom donosi opušteniju atmosferu, no visoke temperature skrivaju opasnost koja može kompromitirati kontracepciju. Stručnjaci upozoravaju da su kondomi dizajnirani za čuvanje na temperaturi između 15 i 25 Celzijevih stupnjeva. Dulje izlaganje vrućini, pogotovo temperaturama koje prelaze 30 stupnjeva, može nepovratno oslabiti lateks. Posljedica je znatno veća vjerojatnost pucanja tijekom odnosa, čime se poništava njihova uloga zaštite od neželjene trudnoće i spolnih bolesti. Problem leži u uobičajenim navikama i mjestima na kojima ljudi drže kondome, ne sluteći da ih pretvaraju u male pećnice koje uništavaju njihovu pouzdanost.

Da bi se razumjela ozbiljnost, važno je znati kako toplina utječe na materijal. Lateks je polimer podložan prirodnom starenju, a taj proces drastično ubrzavaju vanjski faktori poput visoke temperature, vlage i UV zračenja. Znanstvene studije su potvrdile kako izlaganje toplini i sunčevoj svjetlosti umanjuje vlačnu čvrstoću i elastičnost kondoma. Laboratorijski testovi pokazuju da "ostarjelim" kondomima treba osjetno manji pritisak da bi pukli. Jednostavnije rečeno, materijal postaje krhak i manje rastezljiv, što izravno korelira s većom stopom pucanja. Nije problem samo u vrućini; jednako je štetna i vlaga, zbog čega je kupaonica zato loš izbor.

Apsolutno najgori neprijatelj sigurnosti vašeg kondoma ljeti je parkirani automobil. Unutrašnjost vozila na suncu može dosegnuti temperaturu višu od 50 stupnjeva, što doslovno "kuha" lateks. Pretinac za rukavice stoga je jedno od najopasnijih mjesta. Slična opasnost prijeti i od naizgled bezazlenih mjesta poput novčanika ili stražnjeg džepa. Neprestano trenje, pritisak i tjelesna toplina postepeno oštećuju ne samo omot, već i sam kondom. Čak i najmanje oštećenje folije može ga izložiti zraku i uništiti. Na popis mjesta koja treba izbjegavati spadaju i torbe ostavljene satima na plaži, kao i prozorske daske.

Pravilno skladištenje ključ je očuvanja učinkovitosti. Najsigurnije mjesto za čuvanje kondoma je hladno, suho i tamno mjesto, poput ladice noćnog ormarića ili ormara u kući. Iako hladnoća ne šteti kondomima pa čak ni smrzavanje ne utječe na rok trajanja, stručnjaci ne preporučuju držanje u hladnjaku. Razlog tome je što nagle promjene temperature mogu također degradirati materijal. Ako putujete, kondome je najsigurnije nositi u ručnoj prtljazi. Na plaži ih uvijek držite u torbi koja je u hladu. Za nošenje van kuće, umjesto novčanika, koristite namjenske metalne ili silikonske kutijice.

Prije svake upotrebe, obavite brzu provjeru. Prvo pogledajte rok valjanosti. Zatim stisnite omot; trebali biste osjetiti zračni jastuk, znak da je neoštećen. Nakon otvaranja, pregledajte sam kondom. Znakovi za uzbunu su ljepljiva ili krhka tekstura, promjena boje, osušen lubrikant ili jak miris gume. 
Ključne riječi
ljeto vrućina kondomi intima seks

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