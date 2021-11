Izdojeno mlijeko postalo je ružičaste boje: Šokirana majka otkrila razlog, pa fascinirala mnoge

Nova majka ostala je uznemirena nakon što je primijetila da joj je mlijeko postalo ružičasto 'kao milkshake'. Jo Johnson Overby je dojila oko šest tjedana kada je primijetila promjenu u mlijeku.

U sada viralnom videu, koji je pogledalo više od 12,6 milijuna ljudi, ona kaže: “Nitko mi nije rekao da kad god budem imala dijete, da će moje mlijeko biti u raznim bojama, ako odlučim dojiti.

Zatim podiže vrećicu bijelog majčinog mlijeka i kaže: "Dokaz A. Boja koju biste očekivali, zar ne?"

Jo zatim pokazuje drugu vrećicu i u šali je opisuje kao mlijeko od jagode, dodajući: "Dokaz B. No, zašto je ružičasto? To je krv. Beba je može piti. Dakle, na vama je hoćete li to učiniti ili ne."

Prema stručnjacima, ružičasto mlijeko može ukazivati ​​na krv u mlijeku.

“Trebalo bi se razbistriti nakon nekoliko dana jer više mlijeka teče kroz vaše grudi i u redu je nastaviti hraniti bebu ovim mlijekom. Možda ćete vidjeti krv u djetetovom povraćanju ili izmetu – to može biti vrlo zastrašujuće, ali to obično nije krv djeteta, već iz majčinog mlijeka", objasnili su za The Sun.

I ljudi su ostali zapanjeni, brzo komentirajući njezin video. “Slušajte, TikTok me iskreno nauči više od bilo koga, tako da hvala vam na ovom sadržaju", komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Hvala vam mame što nas upozoravate prije nego što postanemo mame. Imala bih srčani udar da mi se ovo dogodilo!"

Emily Jacobs, liječnica reproduktivne endokrinologije i neplodnosti, objasnila je: "Najčešći razlog za ružičasto mlijeko su bradavice ozlijeđene od dojenja, poput pukotina ili mjehurića. U redu je i poželjno nastaviti dojenje, kako ne bi došlo do začepljenja kanala."

