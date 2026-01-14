Čistite dom uz pomoć octa? Stručnjak otkriva 5 mjesta na kojima ga nikada ne biste smjeli korist
Bijeli ocat već dugo se koristi kao prirodno i učinkovito sredstvo za čišćenje. Popularan je zbog svojih antibakterijskih svojstava, sposobnosti uklanjanja kamenca i neugodnih mirisa te činjenice da ne sadrži jake kemikalije. Od kuhinjskih površina do stakla i kupaonskih slavina, ocat je često prvi izbor za ekološko i jeftino čišćenje doma. Njegova kisela priroda znači da može otopiti masnoću i uništiti kamenac, ali ga treba koristiti pažljivo, prema mišljenju stručnjaka.
Dale Smith, osnivač Fence Gurua, rekao je: "Ocat je postao čudotvorno sredstvo za čišćenje, ali stalno vidim štetu koju uzrokuje. Ljudi misle da prirodno znači sigurno za sve, ali kiselost octa može trajno uništiti skupe površine čija zamjena košta tisuće eura", rekao je Dale Smith, osnivač Fence Gurua. Evo koja područja doma nikada ne biste trebali čistiti bijelim octom, piše Daily Express.
Granitne, mramorne i kvarcne radne ploče: Skupi kamen može izgledati grubo, ali ocat može oštetiti površinu ovih materijala, ostavljajući mutne mrlje koje se ne mogu ukloniti. "Vidio sam prekrasne granitne kuhinje koje su uništili dobronamjerni vlasnici koji su mislili da je ocat nježniji od komercijalnih sredstava za čišćenje. Primijetili ste bijele mrlje nakon čišćenja? To je trajno oštećenje kamena koje zahtijeva profesionalnu obnovu ili potpunu zamjenu", rekao je Smith. Umjesto octa, za svakodnevno čišćenje koristite pH-neutralno sredstvo za kamen ili jednostavno toplu vodu i krpu.
Podovi od tvrdog drva: Ocat može ukloniti zaštitni sloj s parketa i ostaviti drvo izloženo vlazi i mrljama. S vremenom to uzrokuje da drvo izgubi sjaj, promijeni boju i potencijalno se iskrivi. "Vaši podovi gube sjaj jer doslovno trošite zaštitni sloj. Kada taj sloj nestane, tada je potrebno skupo prelakiranje da biste obnovili površinu", upozorio je stručnjak.
Terase od prirodnog kamena i vanjske površine: Vrtne terase izrađene vapnenca kamenca ili pješčenjaka mogu se oštetiti jer ih kiselina u octu slabi. Umjesto toga koristite blagi sapun ili visokotlačni perač.
Perilice rublja i posuđa: Prema riječima stručnjaka, ocat zapravo oštećuje ove uređaje umjesto da ih čisti. Kiselina razgrađuje dijelove poput gumiranih brtvila, zaptivki i crijeva, što može dovesti do curenja i skupih popravaka. Umjesto toga, koristite sredstva za uklanjanje kamenca namijenjena vašim uređajima ili provjerite u uputama za uporabu koja su odobrena sredstva za čišćenje.
Posuđe od lijevanog željeza: Ocat može ukloniti zaštitni sloj s lijevanog željeza, čineći ga osjetljivim na oštećenja i hrđu. Taj zaštitni sloj gradi se postupno i štiti i metal i hranu. Umjesto toga, očistite tavu grubom soli i četkom, a zatim je ponovno nauljite da biste održali zaštitu.