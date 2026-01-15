Čekao ih je pet godina na dnu jezera: Supružnici vratili važan simbol svoje ljubavi

Pet godina nakon što je završio na dnu jezera, jedan vjenčani prsten vratio se onamo gdje pripada, na ruku svog vlasnika. U tome su pomogli ronioci na dah, a emotivna potraga postala je pravi hit na internetu. Sve je počelo na izletu u Windermereu, na pristaništu kod dvorca Wray Castle, kamo je kuhar Richard s obitelji prije pet godina došao provesti dan uz jezero. Sa suprugom Natalie u braku je 17 godina, a jezera i prirodu voli od djetinjstva. Tu je ljubav, kaže, s vremenom prenio i na suprugu. Kada je odlučio otići plivati s kćerima, Natalie mu je predložila da joj preda prsten kako ga ne bi izgubio u vodi, piše People.

No, onda se dogodilo upravo ono čega su se bojali. Richard joj je pružio prsten, a Natalie ga je, kako bi ga sigurnije držala, navukla na palac. U trenutku kad je otvorila dlan, prsten joj je doslovno skliznuo i pao ravno u jezero. Oboje su nemoćno gledali kako polako tone prema dnu. Gubitak je bio tim teži jer prsten nije bio samo komad nakita. Imao je posebnu posvetu: 'Moj partner, moj ljubavnik, moj najbolji prijatelj'. Natalie je kasnije priznala da je osjećala golemu krivnju jer joj je suprug povjerio prsten, a ona ga je ispustila. Richard je, s druge strane, pokušao sve. Satima je ronio i tražio, ali mulj i zamućena voda učinili su potragu gotovo nemogućom. U jednom trenutku morali su odustati.

Nadu su im pet godina kasnije vratili freediveri odnosno ronioci na dah Angus, Renée i Mike koji su se odlučili okušati u potrazi za prstenom. Kao smjernicu su koristili video snimku nastalu svega pet sekundi prije nego što je prsten izgubljen, no ni to nije jamčilo uspjeh. S vremenom je prsten mogao dodatno potonuti i zatrpati se, a problem je stvarao i turistički trajekt koji je stalno miješao vodu i podizao sediment.

Potraga je otkrila još jednu ružnu stranu popularnog jezera: dno je bilo zatrpano tragovima neodgovornog ponašanja: slamkama, žlicama i raznim drugim otpadom. Ronioci su usput vadili 'blago' iz vode i čistili koliko su mogli, a neke predmete čak su vratili njihovim vlasnicima. Na kraju su se, nakon podizanja kamenja i prosijavanja slojeva na dnu, odlučili za metodu koja zvuči grubo, ali je učinkovita: brzim i ponavljajućim pokretima peraja 'skinuli' su gornji sloj dna kako bi metal detektori imali bolji signal. Upravo tada Renée je pronašla prsten.

Trenutak pronalaska bio je emotivan. Richard je prsten navukao na prst i, iznenađujuće, još uvijek mu je pristajao. Natalie se rasplakala, a Richard je priznao da ne pamti kada je posljednji put bio toliko šokiran. Prsten je bio oštećen, nakon što je 'prošao svoje', ali upravo to, kaže njegov vlasnik, priči daje dodatnu težinu. Nakon svega, nada se samo jednom: da će sada zauvijek ostati s njima.