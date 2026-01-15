Nemaju sreće u ljubavi: Ovi horoskopski znakovi imaju najviše neuspješnih veza
Ako vaša veza ne traje duže od nekoliko mjeseci i uvijek se pitate što prekida vašu vezu, čak i ako se u početku čini da je sve u redu, možda je odgovor u zvijezdama. Dok odnosi ovise o uključenim ljudima i njihovoj želji da imaju odnos, ponekad i astrologija može imati ulogu u tome. Prema Pinkvilli, ovi horoskopski znakovi imaju najviše neuspješnih veza i najmanje sreće u ljubavi.
Rak: Rakovima je izuzetno teško održati vezu. Koliko god truda uložili, Rakovi uvijek završe s neuspjelim vezama. Ne radi se o tome da ne žele da njihova veza funkcionira, već činjenica da je sve što rade nepotpuno i nedovoljno.
Djevica: Djevice će također imati neuspjele veze. Razlog tome je što često traže savršenstvo kada su u pitanju odnosi. Jedna pogreška i oni počinju gubiti interes za drugu osobu. Štoviše, često zamjenjuju privlačnost s ljubavlju i to je ono što ih ostavlja u neuspjelim vezama.
Bik: Bikovi, također, trpe mnoge prekide u životu. Iako uvijek daju sve od sebe u vezi, njihov partner često na kraju očekuje puno više. Bez obzira na to koliko truda ulažu, druga osoba ih nekako nikada ne smatra dovoljnim i radije se odvaja od veze.
Škorpion: Škorpioni obično donose odluke o ljubavi i vezi bez mnogo razmišljanja. To je razlog zašto nakon nekoliko mjeseci veze na kraju osjećaju da nešto nije u redu. Možda počnu pronalaziti nedostatke u svojoj vezi i možda čak povjeruju da zaslužuju bolje. Kao rezultat toga, imaju mnogo propalih veza jer su u stalnoj potrazi za savršenstvom.