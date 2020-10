Istraživanje pokazalo: Muškarci s dubljim glasom prije će varati u vezi, evo i zašto

Muškarci s dubokim glasovima vjerojatnije će lakše privući drugu osobu, ali također je vjerojatnije da će prevariti u vezi - a to je zbog visoke razine testosterona, pokazalo je istraživanje. Istraživači s kineskog sveučilišta zabilježili su glasove 88 muškaraca i 128 žena, a zatim su ih zatražili da ispune obrazac za procjenu stava prema nevjeri, prenosi Daily Mail.



Žene često privlače muškarci s niskim, bogatim glasovima jer su povezani s visokom razinom testosterona što, u evolucijskom smislu, sugerira da će muškarac biti dobar partner za stvaranje zdrave djece, kako objašnjava tim istraživača. Međutim, muškarci s višom razinom testosterona također imaju labav stav prema nevjeri, manje se brinu o svojim vezama i na kraju varaju.



Svi dobrovoljci bili su mladi studenti u dobi od 18 do 25 godina, heteroseksualci, nepušači i dobrog zdravlja kad su im snimali glas. Nakon što su zamoljeni da pročitaju popis riječi, njihove su snimke glasa analizirane na različitim vrstama frekvencije i visinama na koje utječu brojni čimbenici, uključujući oblik usta, grkljan i razina testosterona.



Zatim su polagali psihološki test s pitanjima o njihovom stavu prema vjernosti i vezama, poput onoga što osjećaju zbog varanja partnera. Muškarci dubljeg glasa manje su bili predani svojim vezama i vjerojatnije su bili nevjerni, izvijestili su u časopisu Personality and Individual Difference. To sugerira da je testosteron ključni faktor vjernosti, rekli su istraživači.



- Testosteron i karakteristike ovisne o testosteronu mogu biti pouzdani pokazatelji stanja ili ponašanja muškaraca u vezi - napisali su. - Muškarci s višom razinom testosterona, a time i s nižim glasovima, mogu imati više afera ili manje predanosti svojoj romantičnoj vezi. -



Dublji glas također bi mogao biti dio problema jer ih 'čini privlačnijim ženama što im povećava priliku za seksualne susrete izvan njihove vlastite romantične veze', dodao je tim.



Muškarci s najdubljim glasovima vjerojatnije su sudjelovali u nevjeri i prijavili su nižu predanost vezi u usporedbi s onima s većom visinom tona i učestalošću. No nisu samo muškarci dubokih glasova prijavili opušteniji stav prema vjernosti - žene također smatraju da su muškarci dubljeg glasa više nevjerni.



Ljudi s nižom razinom testosterona možda će bolje čitati tuđe osjećaje što dovodi do povećane razine predanosti u odnosima, kažu autori.

