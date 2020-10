Bivša eskort djevojka otkrila tri glavna razloga zašto oženjeni muškarci varaju

Bivša eskort dama kaže da ju je profesija izložila muškarcima iz svih sfera života - i razlozima zbog kojih su odlučili varati svoje partnerice. Samantha X radila je u ovoj industriji šest godina, a sada je objasnila da, oni koji su odlučni varati, uvijek mogu naći vremena, bez obzira na to koliko su im životi zauzeti, prenosi mirror.co.uk.

Samantha je upozorila da bez obzira na to koliko snažan brak izgleda i koliko se savršen obiteljski život kod kuće čini, muškarci i dalje varaju u brojevima dovoljno visokim da se eskort-industrija održi i tijekom recesije.

Prema svom iskustvu s oženjenim muškarcima, njihove razloge za varanje podijelila je u tri kategorije.

Prva su muškarci koji imaju nisku razinu intime sa suprugom, ponekad i desetljećima bez seksa, i osjećaju se poput ‘hodajuće kreditne kartice’, ali odbijaju otići jer ne žele izgubiti novac ili povrijediti djecu.

Zatim su oni koji inzistiraju na tome da vole svoje žene, ali priznaju da im samo treba promjena. I treći su oni koje naziva ‘najkompliciranijim dijelom’ - sretno oženjeni muškarci, za koje se čini da nema razloga.

Muškarci kažu da ne žele povrijediti svoje partnere i uništiti njihov brak, Samantha kaže kako često misli da njihove žene znaju, ali zatvaraju oči, da se ne moraju suočiti s novim početkom.

- Moj posao nije osuđivati. Ako sam išta naučila u svojoj ulozi Samanthe, to je da ovo nije savršen svijet, mi nismo savršeni ljudi i svi rade samo najbolje što možemo. Isprva mi je bilo teško razumjeti zašto sretni oženjeni muškarci traže intimu negdje drugdje, bilo da je to s eskort-damama ili imaju dugotrajne veze. Vidim, čujem i upoznajem dovoljno oženjenih muškaraca da su me doživotno spriječili u mojoj odluci da se vjenčam. I uvjeravam vas, nisu samo muškarci ti koji varaju. To čini i puno žena, a ja sam imala puno klijenata shrvanih aferama svojih žena - rekla je.

