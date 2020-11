Influencerica potrošila više od 8 milijuna kuna kako bi sličila na Kim Kardashian: 'Ona je prava ikona!'

Influencerica i Instagram model Chaly D.N. potrošila je već 8.423.370 kn na to da fizički što više nalikuje američkoj reality zvijezdi i modelu Kim Kardashian. Chaly kaže da nerijetko odlazi na brojne estetske tretmane - poput ubrizgavanja botoxa i drugih filera.

Ova influencerica s Londonskom adresom priznaje da se ponekad malo i 'zanese' s estetskim zahvatima, no tada je njen kirurg opomene da 'malo uspori'... A osim na operacije, gomilu novca kaže troši i na skupu dizajnersku odjeću, istu kakvu nosi najdraža joj Kardashianka..

U nedavnom je intervjuu za Daily Star ispričala kako je 'shvatila da je ista Kim čim je prvi put vidjela njenu fotku', pa je počela na Instagramu pratiti objave zvijezde realityja 'Keeping Up with the Kardashians'

- Mislila sam si, o Bože, jesam li to ja? - kaže influencerica, a dodaje da joj je i modni stil identičan stilu Kardashian zvijezde.

- Odmah poželim nositi sve što vidim na njoj - kaže Chaly, pa u svom ormaru ima Givenchy kaput od 59.110 kn kao i više pari cipela s visokom potpeticom od par desetaka tisuća kuna; sve u 'Kim stilu'.

Najteže joj je ipak odoljeti torbicama, pa je ponosna vlasnica jedne iz kuće Louis Vuitton, kao i jedne Givenchy torbe od 33.800 kn.

- Na ručne torbice sam već potrošila pravo bogatstvo - priznaje djevojka, no smatra kako to nije visoka cijena za 'pratiti jednu Kardashianku'.

Kako je pandemija promijenila modno viđenje božićne večere?

- Ja sam influencerica, što znači da drugi prate što nosim. - Zbog toga, naglašava, svake sezone mora kupiti brendirane komade koji se tad nose, što nije jeftino.

Premda je prijatelji upozoravaju da će ostati bez ičeg ako nastavi tako trošiti, Instagram zvijezda smatra kako se ta investicija isplati - ako zbog ničeg, onda zbog njenih 730 000 pratitelja na toj društvenoj mreži.

Ljudi me zaustavljaju na ulici, na zabavama, gdje god se pojavim i žele se fotografirati sa mnom jer misle da sam Kim - kaže Chaly i ne skriva da joj je to najveći kompliment koji može dobiti.



- Volim Kim i volim njen izgled. Ona je najljepša žena na svijetu i prava ikona! - zaključuje Chaly.

Djevojka na tostu testirala koliko djeluju proizvodi koji štite kosu od topline! Rezultat je nevjerojatan!