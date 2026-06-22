Kukate li prijatelju kad vam neki drugi prijatelj ide na živce? Istraživanje: To vam ide u korist!

Stručnjaci su otkrili da izbacivanje frustracija pred jednim prijateljem o drugom prijatelju, može biti učinkovito sredstvo za pridobivanje njihove naklonosti. Ipak, savjetuju da se ne pretjera s agresijom – jer bijes ili omalovažavanje može učiniti da ispadnete još gori, zaključili su, a prenosi Daily Mail.

Psiholozi sa Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu (UCLA) zamolili su sudionike da slušaju snimke izmišljenog prijatelja kako se žali, ogovara ili omalovažava zajedničkog prijatelja koji je otkazao dogovor u zadnji čas. Sudionici su zatim trebali ocijeniti svoje osjećaje prema govorniku i prijatelju na ljestvici od 11 točaka. Analiza je otkrila da su sudionici koji su čuli govornika kako se žali na prijatelja koji je otkazao dogovor više voljeli govornika nego prijatelja. Međutim, to nije bio slučaj kada su govornici omalovažavali tu drugu osobu ili tračali.

U drugom eksperimentu, izbacivanje frustracija ili kukanje, se zapravo obilo o glavu kada su istraživači nagovijestili da je osoba koja se žali zapravo rival drugog prijatelja. U tim slučajevima, sudionici nisu voljeli tu osobu više od prijatelja kojeg ogovaraju. Rezultati pokazuju da izbacivanje frustracija čini govornika simpatičnijim samo kada slušatelji ne percipiraju govornika kao agresivnog prema prijatelju o kojem govori, kažu istraživači. Dakle, kukanje može biti učinkovito sredstvo za pridobivanje naklonosti, upravo zato što nije prepoznato kao ‘natjecanje’. Vodeća autorica Jaimie Krems rekla je: “Nismo imali dobro objašnjenje što nam kukanje ili žaljenje donosi. Zato smo testirali novu teoriju – da pod određenim uvjetima, kukanje može učiniti da nas ljudi kojima se žalimo podržavaju više nego osobe o kojima se žalimo.”

Uz to, dodala je kako su zaključili: “Koliko god ljudi lako priznaju da se natječemo za vrijeme i naklonost romantičnih partnera, čini se da su manje spremni priznati natjecanje za prijatelje.” Dodali su da prednosti činjenice da ste više voljeni među prijateljima uključuju dobivanje -povlaštenog tretmana. Osim toga, imati prijatelje povezano je s poboljšanim zdravljem i dugovječnošću. Prethodne studije sugerirale su da žene koje ogovaraju druge to čine iz ljubomore i niskog samopouzdanja. Istraživači su otkrili da žene češće prijavljuju visoke razine romantične ljubomore ako se neka druga žena smatra privlačnom. To je, zauzvrat, povezano s većim šansama za ogovaranje o tome, piše Daily Mail. Ovi rezultati objavljeni su u časopisu “Evolution and Human Behaviour”.