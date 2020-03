'Imam problem, dopisujem se s drugim djevojkama iako je moja najbolje što mi se dogodilo'

Muškarac je poslao pismo savjetnici Deidre, a njegov problem je dopisivanje s drugim djevojkama, iako je u vezi.



"Bez obzira na to što je moja djevojka najbolja stvar koja mi se dogodila, stalno se dopisujem s drugim curama. Ne znam zašto to radim, samo znam da se osjećam dobro tako."



Djevojka (28) i on (29) prošle su godine prošli kroz jako stresno razdoblje kada je on izgubio posao, a ona imala problema sa zdravljem.

"Zajedno smo tri godine, a kroz cijelo to stresno razdoblje ja sam pio i javljao se drugim djevojkama na internetu. Dobio sam novi posao, a ona je ozdravila. Znam da ju neću prevariti, ali imam problem s vezanjem."



Deidre mu je odgovorila:

"Izgleda kao da patiš od tog stresa, a koristiš dopisivanje kao bijeg iz stvarnog svijeta. Napravi promjene koje će te činiti sretnim. Potraži nešto što će te odvratiti od dopisivanja s drugim djevojkama, naprimjer igraj se s antistresnom lopticom."