Ima 101 godinu i drži predavanja širom svijeta: Otkrio je sedam pravila za dugi život

Mnogi ljudi sanjaju o dubokoj starosti, sa željom da ostanu vitalni i zdravi kroz cijeli život. Iako stariji uzrast često nosi izazove, mnogi teže postići zlatne godine u kojima mogu uživati u plodovima svog rada, provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima te uživati u životu bez velikih zdravstvenih problema. Jedan živahni 101-godišnjak putuje svijetom da bi otkrio svoje tajne za dug i zdrav život.

Dr. John Scharffenberg rođen je u prosincu 1923. godine, a i dalje je iznimno aktivan, vozi automobil i ima YouTube kanal sa 135 tisuća pretplatnika. Stogodišnji nutricionist odbacio je genetiku kao razlog svoje dugovječnosti te je objasnio da mu je majka preminula u 60-ima od Alzheimerove bolesti, a otac podlegao srčanom udaru u 76. Nadživio je i svoja dva brata, prenosi Daily Express.

Dr. Scharffenberg, koji živi u SAD-u sa svojim sinom, nastavlja biti vrlo aktivan iako je u poznim godinama. Kao vanjski profesor na Fakultetu javnog zdravlja na Sveučilištu Loma Linda u Kaliforniji, prošle godine je putovao svijetom, održavajući predavanja na Madagaskaru i u Europi. Planira nastupiti u Las Vegasu kasnije ove godine, a na svom YouTube kanalu "Viva Longevity!" dijeli svoje savjete za dugovječnost. Ovo je njegovih sedam najboljih savjeta za dug i zdrav život.

1. Više vježbajte: Na vrhu popisa dr. Scharffenberga za postizanje izuzetne dugovječnosti je redovita tjelovježba. Svoj aktivan životni stil smatra ključem za duži život od svojih braće i sestara, izvijestio je Surrey Live. "Period života kada počnete vježbati je ono što je važno. U srednjoj dobi, od 40. do 70. godine vam to treba jer je to vrijeme kada se ljudi obično počnu opuštati, imaju više novca, kupuju više hrane, više sjede i više jedu i to je pogrešan put", objasnio je.

Dr. Scharffenberg otkrio je da je njegova tajna kako ostati aktivan u srednjim godinama težak rad na golemom imanju koje je posjedovao u dolini u Kaliforniji. Njegovi su zadaci uključivali izgradnju ceste i kuće, kao i brigu o vrtu od dva jutra s tri tisuće sadnica jagoda, 80 stabala voća i vinove loze. "Radio sam sve sam, pa sam puno vježbao. Naradio sam se", rekao je.

Dr. Scharffenberg, koji je također nutricionist, smatra da je tjelovježba još važnija od prehrane. Zalagao se za vrtlarenje i hodanje kao optimalne fizičke aktivnosti, osobito za starije osobe. Pozivajući se na istraživanja, istaknuo je da ljudi koji hodaju više od tri kilometra dnevno imaju 50 posto nižu stopu smrtnosti od onih koji su manje aktivni.

2. Nemojte pušiti: Što se tiče pušenja, dr. Scharffenberg je naglasio da se nikada nije prepustio toj navici. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) upozorila je da pušenje može izazvati "pustoš" u gotovo svim organima i povećati vjerojatnost bolesti, uključujući rak i demenciju.

3. Nemojte piti alkohol: Slično tome, što se tiče konzumiranja alkohola, dr. Scharffenberg ostaje apstinent. To je u suprotnosti s popularnim mišljenjem da umjereno pijenje može biti korisno. Nutricionist je istaknuo nedavna istraživanja koja sugeriraju da unos alkohola na bilo kojoj razini može povećati rizik od raka.

4. Održavajte zdravu težinu: Dr Scharffenberg je zagovornik povremenog posta, svakodnevnog konzumiranja doručka i ručka, ali preskakanja večere. Suzdržava se od jela do 6.30 ujutro sljedećeg dana. Prekomjerna tjelesna težina može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući dijabetes tipa 2, srčane komplikacije i raka. Istraživanja pokazuju da povremeni post može biti učinkovita strategija mršavljenja.

5. Jedite manje mesa: Kao pripadnik Crkve adventista sedmoga dana, dr. Scharffenberg slijedi prehranu temeljenu na biljkama, uz uključivanje mlijeka i jaja. Otkriva kako nije konzumirao meso još od svog 20. rođendana. Njegova omiljena hrana uključuje mango i kaki (japansku jabuku), makadamiju i druge orašaste plodove i sjemenke, kao i krumpir.

6. Smanjite konzumaciju šećera: Dr. Scharffenberg preporučio je prilagodbu recepata kako bi se smanjio udio šećera, čime se ujedno smanjuje i unos kalorija. Jedno od njegovih omiljenih jela su zobeni vafli, a recept je osmislila njegova supruga. Uživa ih jesti s bobičastim voćem ili kremom od indijskih oraščića i bananama, umjesto sirupa punog šećera. Voće je izvrstan izvor sigurnih razina šećera, budući da također osigurava brojne esencijalne hranjive tvari.

7. Jedite manje zasićenih masti: "Optimalna prehrana je vegetarijanska prehrana. Molim se da svi živite ispravnim načinom života", zaključio je dr. Scharffenberg tijekom svojih predavanja.