I muškarci imaju erotske točke: Ovih pet nalaze im se na tijelu, a jedna je posebno zanimljiva!

Žene uglavnom znaju što njihove muškarce uzbuđuje u krevetu, ali rijetko koja žena zna da na njihovom tijelu postoje erogene zone koje će ih izluditi. Iako možda mislite da dodirujete sve dijelove koje i treba, moguće je da ove zanemarujete, piše Times of India.

5 stvari koje žene primijete na muškarcima na prvom spoju:

Uši

Senzualno grickajte njegove ušne resice, a na njegovo desno uho mu šapnite što biste mu htjeli učiniti. Desno uho povezano je s dijelom mozga koji kontrolira sreću.

Vrat

Muškarci imaju određene erogene točke oko vrata - to može biti iznad ključne kosti ili na stražnjoj strani vrata. Najbolja opcija je raditi na dvije točke zadovoljstva istovremeno.

Bradavice

Uvijek ih prvo pitajte žele li da im dirate bradavice, jer je to nešto što ne vole svi muškarci. Ako vam dozvole, onda radite to polako i nježno.

Perineum

Perineum se još zove i međica, a to je područje između penisa i anusa. Na nježne podražaje tog područja muškarac će zasigurno reagirati strastveno.

Koža

Istražite svaki centimetar njegova tijela, od nožnog palca do lica. Primjerice, i leđa mogu biti erogena točka. Križna kost je područje na leđima na kojem muškarcu godi stimulacija. Ispod kože nalaze se živci koji su povezani s genitalijama. Istraživanja su pokazala da električna stimulacija križne kosti može dovesti do orgazma, pa je to sasvim dovoljan razlog za masažu.

Donji dio stražnjice

Mjesto gdje završava stražnjica, a počinje bedro, izuzetno je osjetljivo. Neki muškarci se zaista jako pale na to.

Ne vole biti u vezi: Ovi horoskopski znakovi najsretniji su kao samci: