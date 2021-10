Hrvatski gastro bloger podijelio je s nama recept za savršene kremšnite - i otkrio na što pripaziti kod pripreme

Ovog kišnog vikenda počastite sebe, ukućane i goste ako ih imate s jednim tradicionalnim desertom koji uvijek nestaje sa stola u trenu - kremšnitama. Priprema je nešto zahtjevnija, ali mogu se raditi kod kuće i ispasti savršeno, samo je bitno da slijedite upute i recept koje smo mi potražili kod food blogera Darka Debića poznatijeg kao Samo jedan griz.



Sastojci za veličinu kalupa 40x27 centimetara:

500 g lisnatog tijesta dva po 250 g

2,5 l mlijeka

0,5 l vode

8 jaja

6 vanili šećera 60 g

250 g kristal šećera

200 g glatkog brašna

100 g gustina – škrobnog brašna

200 g šećer u prahu za kremu plus malo za posipanje i za šlag

3 dl slatkog vrhnja

Priprema:

1. Svaku polovicu lisnatog tijesta treba razvaljati na cca 45 puta 30 cm. Zatim prebaciti na pleh za pečenje i ispikati vilicom. Peći na 220°C, 15-ak minuta. Ponoviti isto s drugom polovicom tijesta. Jako je bitno, kaže nam Darko, da kore dobiju lijepu zlatno-žutu boju, da budu hrskave. Ako želite malo jače zapečene, do zlatno-smeđe boje, budite vrlo oprezni jer u trenu mogu izgorjeti, a tada postaju gorke. Otkrio nam je i jednu malu tajnu - mogu se posipati šećerom u prahu koji će se tijekom pečenja karamelizirati i dati posebnu aromu.



2. Odvojiti žumanjke od bjelanjaka. U žumanjke dodati kristal šećer i miksati dvije do tri minute, dodati cca 5 dcl mlijeka, gustin i brašno, miksati još par minuta. Staviti na vatru ostatak mlijeka i vodu. Čim zakuha smanjiti jačinu vatre, maknuti s vatre pa u mlijeko dodati smjesu sa žumanjcima i dobro izmiješati. Vratiti na vatru, stalno miješati i kuhati najmanje 10 minuta.



"Kod pripreme kreme koristim veliku količinu mlijeka u odnosu na druge namirnice, zato su jako mekane, fluffy", govori nam Darko i dodaje da mu se kombinacija škrobnog i glatkog bračna pokazala najboljom za savršenu teksturu kreme.



3. Dok se krema kuha, od bjelanjaka i šećera u prahu napraviti snijeg uz dodatak malo soli i vanili šećera. "Treba paziti da se ne 'prelupaju', bolje je da snijeg bude mekan." Zdjela u kojoj se miksa mora biti jako velika, u nju se dodaje i kuhana krema, a može se kuhati u velikom loncu, u tom slučaju snijeg dodati u lonac. Maknuti kremu s vatre i još vruću laganim pokretima sjediniti sa snijegom. Najbolje s pjenjačom ili ugašenim mikserom.



4. Odmah kremu izliti na prvu lisnatu koru u duboki pleh ili kalup i ravnomjerno rasporediti. Ostaviti da se ohladi na sobnoj temperaturi. Dobro rashlađeno vrhnje miksati, po želji dodati šećer u prahu. Biljno vrhnje je već zaslađeno pa uzeti to u obzir ako se isto koristi. Premazati sa šlagom kremu. Drugu lisnatu koru narezati na kocke, veličinu po želji. Slagati kocke na šlag, tako će se lakše i urednije narezati kremšnite.

