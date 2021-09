Hrvati otkrili kakav je rad u noćnim smjenama i kako utječe na zdravlje: Dok ga neki preziru, drugi ga ne bi mijenjali

Mnoštvo je poslova koji se rade u smjenama - i to noćnim - a poznato je i da takav oblik rada utječe na zdravstveno stanje djelatnika jer je dobar i kvalitetan san neophodan za zdrav organizam.



Ipak, ako je suditi po raspravi na Redditu koja se otvorila na ovu temu, ima ljudi kojima to i nije tako strašno, dapače, draže im je raditi dok većina spava.



Jedan korisnik Reddita iz Hrvatske rekao je da radi od 3 do 9 i da obožava tu smjenu jer kada dođe s posla ima cijeli dan pred sobom, može odspavati i raditi stvari u kojima uživa.

Drugi korisnici su ga odmah pokušali osvijestiti pisanjem činjenica o zdravstvenim problemima koji dolaze sa zamjenom noći i dana. "Regularne noćne smjene dovode do poremećaja normalnog, biološkog ritma budnosti i spavanja (cirkadijalnog ritma), što može imati i često ima ozbiljne posljedice za zdravlje. Ljudi koji rade noćne smjene imaju povećan rizik za atrijsku fibrilaciju (aritmiju) i koronarnu srčanu bolest te samim time i za srčani udar, povećani rizik od depresije, povećani rizik od pretilosti i dijabetesa i nekih vrsta karcinoma. Nakon godinu dana na hitnoj dobila aritmiju i česte bolove u prsima i završila na beta blokatorima s 27 godina. Sad nisam više na hitnoj pa je ok jer još ne dežuram na novom poslu, ali uskoro počinjem i ne veselim se takvim smjenama do mirovine", detaljno je objasnila jedna korisnica s kojom se odmah složio jedan korisnik.

"Poslije ćeš plakati. Spavanje je vrlo važno važno i zdravstveni problemi su ti garantirani kad-tad ako to nastaviš raditi. Nećeš umrijeti, nego ćeš razviti kronične bolesti koje će ti zagorčavati život."



Neki su pisali i da njihovi prijatelji i poznanici koji rade noću već godinama izgledaju sve lošije i lošije, poput zombija, kažu, jer im spavanje preko dana nije dovoljno.



"Nema šanse. Imao sam takvu smjenu, od 4 do 12. Izdurao jedno mjesec dana i mislio sam da ću prolupati. Tražio premještaj ili dajem otkaz. Bolje raditi pravu noćnu od 22 do 6. S ovim radnim vremenom si nikako uskladiti vrijeme s ostalim ljudima, a razbijen sam cijeli dan", kaže još jedan.



"Radim popodne,noć već par godina. Od 15 do 23 i od 23 do 07. Nikad nisam bio jutarnji tip i mrzim dizanje ujutro, tako da kad mi se pružila prilika ovako raditi, prihvatio sam ju ,naviknuo se i ako moram birati, nikad više ne bih ujutro radio. Plus najljepši mi je osjećaj kad u 7, pola 8 dolazim doma, a ljudi namrgođeni idu na posao dok mene čeka krevet", podržao je jedan korisnik autora objave.



Bilo je i komentara da noćna smjena nije toliko neprirodna kako mnogi misle, pogotovo ne za ljude koji su "noćne ptice" i u to doba jednostavno bolje funkcioniraju.

