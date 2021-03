Gorila, lav, drvo ili ribe? Ono što prvo vidite otkriva vaš karakter

U ovom kratkom testu možete vidjeti jedan od četiri pojma - stablo, lava, gorilu ili ribu - i tako otkriti zanimljivosti o svom karakteru. Pogledajte kratko sliku, a zatim u tekstu potražite ono što ste prvo uočili.

Foto: The Minds Journal

Stablo je možda najistaknutije jer oblikuje sliku. Oni koji su prvo vidjeli stablo mogu se najbolje opisati kao ljudi koji u svemu postupaju logično, prenosi The Minds Journal. Tražit će smisao u stvarima oko sebe, oni ne dopuštaju da im srce preuzme kontrolu. To je kvalitetna osobina kada je u pitanju posao jer pomaže pri donošenju racionalnih odluka. No isto tako može značiti da ste formirali barijeru za svoje emocije i da se više ne možete slobodno izražavati.



Ako ste prvo ugledali gorilu, možda imate problem sa samopoštovanjem. Strogi ste prema sebi i ponekad si postavljate previše zadataka iako vam tijelo i um traže odmor. Pozitivno je to što ste uvijek željni novog znanja.



Oni koji imaju slobodni duh i koji su jako impulzivni prvo su ugledali lava. Nemaju vremena za previše razmišljanja već rade sve po instinktu. Svojom grubošću i temperamentom ponekad povrijede ljude u svojoj okolini iako im to nije namjera.



Ribe je teško primijetiti na ovoj slici, a oni koji su ih uočili su dobri i pozitivni prema svima. Vole život, veseli su i raspoloženi.

