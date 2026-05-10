Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
mogli bi se iznenaditi

Evo koliko bi se muškarci trebali seksati tjedno da smanje rizik od srčanih bolesti

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
10.05.2026.
u 20:00

Istraživači vjeruju da su prednosti seksa posljedica kombinacije fizičkih i emocionalnih učinaka.

Novo istraživanje pokazalo je da bi muškarci trebali imati spolne odnose barem dva puta tjedno ako žele smanjiti rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca. Znanstveno je dokazano da seks ima niz pozitivnih učinaka na tijelo – od smanjenja stresa i anksioznosti, preko boljeg sna, pa sve do jačanja imunološkog sustava. No, sada znamo da može igrati i ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, piše LADBible

Naravno, postoje i argumenti u prilog povremenom celibatu – zato i postoje trendovi poput No Nut Studenog -  internetskog izazova koji se vrti oko apstinencije, u kojem se sudionici suzdržavaju od samozadovoljavanja ili doživljavanja orgazma tijekom studenog. Ipak, čini se da umjeren, redovit seks ima puno konkretnije koristi. Studija provedena 2010. godine u New England Research Instituteu u Massachusettsu obuhvatila je više od 1000 muškaraca u dobi od 40 do 70 godina.

Rezultati su pokazali da muškarci koji imaju spolne odnose barem dva puta tjedno imaju 45% manji rizik od razvoja srčanih bolesti u usporedbi s onima koji to čine samo jednom mjesečno ili rjeđe. Znanstvenici su uzeli u obzir i druge čimbenike rizika – poput dobi, tjelesne težine, krvnog tlaka i razine kolesterola – no veza između redovitih seksualnih aktivnosti i boljeg zdravlja srca ostala je jasna.

Istraživači vjeruju da su prednosti seksa posljedica kombinacije fizičkih i emocionalnih učinaka – riječ je, uostalom, o aktivnosti koja uključuje i pokret, i bliskost, i opuštanje. Za one koji trenutno nemaju partnericu – nema razloga za brigu. Liječnici ističu da masturbacija također može imati slične fiziološke učinke kada je riječ o opuštanju, oslobađanju napetosti i poticanju cirkulacije. Drugim riječima, održavanje “redovitog ritma” može biti korisno i za vaše tijelo, i za vaše raspoloženje. A ako vam je cilj dodatno ojačati srce, uvijek možete kombinirati to s nekom drugom vrstom kardio aktivnosti – poput trčanja, plivanja ili vožnje bicikla.
Ključne riječi
srčane bolesti zdravlje srca muškarci intima seks

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:44 10.05.2026.

Moje srce je zato ko bager motor.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!