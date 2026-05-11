Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ALARMANTNI PODACI

Kirurg iznio šokantne podatke o raku debelog crijeva: Jedna skupina ljudi pogođena je više nego ikad

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.05.2026.
u 10:30

Dok većina karcinoma uglavnom pogađa starije pacijente, rak debelog crijeva sve je češći kod mlađih od 50 godina. Jedan je kirurg sada otkrio ključan savjet za prevenciju, ali i upozorio na iznenađujuću statistiku koja se tiče jedne skupine pacijenata.

Rak debelog crijeva, poznat i kao kolorektalni karcinom, treći je najčešći oblik raka u svijetu, no zabrinjavajući trend pokazuje da sve više pogađa mlađe ljude. Dok se većina karcinoma uglavnom veže za stariju životnu dob, ovaj se sve češće dijagnosticira kod osoba mlađih od 50 godina. Britanska organizacija Cancer Research UK objavila je izvješće koje potvrđuje da je bolest u značajnom porastu unutar te dobne skupine, iako precizan uzrok ovog fenomena još nije u potpunosti jasan. Podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da je od ranih devedesetih stopa raka debelog crijeva kod osoba između 25 i 49 godina porasla za čak 51 posto. Ovaj porast doveo je do toga da je rak debelog crijeva postao vodeći uzrok smrti od raka među Amerikancima mlađima od 50 godina, što je alarmantan podatak koji poziva na hitno djelovanje.

Jedan od najvećih problema s rakom debelog crijeva jest što ga je teško rano uočiti. Njegovi simptomi, poput krvi u stolici, neobjašnjivih grčeva u trbuhu, naglog gubitka težine, zatvora ili proljeva, često se mogu zamijeniti za simptome drugih, manje opasnih stanja. Zbog toga pacijenti, osobito mlađi, nerijetko ignoriraju prve znakove ili ih pripisuju probavnim smetnjama, stresu ili lošoj prehrani, ne shvaćajući ozbiljnost situacije sve dok bolest ne uznapreduje. Takvo odgađanje posjeta liječniku značajno otežava liječenje i smanjuje izglede za uspješan ishod, zbog čega je prepoznavanje simptoma i pravovremena reakcija od presudne važnosti.

Upravo o ovoj problematici progovorio je dr. Parul Shukla, kirurg za debelo crijevo i rektum iz bolnice Northwell Health u New Yorku, koji je podijelio ključne savjete za svoje pacijente. Naglasio je važnost ranijeg početka probira, odnosno preventivnih pregleda, ali je poseban naglasak stavio na otvorenu komunikaciju unutar obitelji, apelirajući na ljude da se ne srame razgovarati o svom zdravstvenom stanju. "Ovo je oduvijek bio jedan od mojih zahtjeva ljudima: molim vas, nemojte se sramiti razgovarati o nalazima svoje kolonoskopije sa svojom djecom ili braćom i sestrama, jer biste im mogli spasiti život", izjavio je za New York Post.

Dr. Shukla detaljnije je objasnio koliko je obiteljska povijest bolesti važna za određivanje rizika i vremena za prvi pregled. Koristio je vrlo slikovit primjer kako bi ilustrirao svoju poantu, naglašavajući da saznanje o zdravstvenom stanju roditelja može biti presudno. "Ako je moj otac imao uznapredovali adenom, ja bih to trebao znati, jer bi to značilo da bih se trebao pregledati barem pet ili deset godina ranije od preporučene dobi za probir. Ta povijest bolesti jednako je snažan pokazatelj kao da ste i sami imali rak", istaknuo je. Svojim je apelom ponovno pozvao ljude da ne taje svoje dijagnoze. "Molim vas, nemojte se ustručavati reći im. Ako vam ne smeta, recite im što su vam pronašli, jer mislim da će to utjecati na dob u kojoj će se oni morati početi pregledavati", zaključio je.

Osim važnosti obiteljske komunikacije, dr. Shukla je otkrio i podatke koji ukazuju na snažan porast dijagnoza raka debelog crijeva kod mlađih pacijenata, a jedna statistika posebno je iznenadila i njega samoga. "Zapravo, podaci su prilično šokantni", priznao je. Nije riječ samo o porastu broja slučajeva kod mlađih općenito, već se pojavio i novi, neočekivani trend unutar te skupine. "Iznenadit ćete se kad čujete, ali kod mlađih od 50 godina, žene obolijevaju od kolorektalnog karcinoma po višoj stopi u usporedbi s muškarcima", rekao je. "Stopa se zapravo preokrenula... to je zastrašujuća statistika, ali nažalost, u mlađoj dobnoj skupini, žene sada obolijevaju od kolorektalnog karcinoma više od muškaraca", objasnio je ovaj neočekivani preokret.

Prevencija je ključna

Stručnjaci se slažu da je prevencija ključna u borbi protiv raka debelog crijeva, a prema podacima organizacije Cancer Research UK, čak 54 posto slučajeva može se spriječiti promjenom životnih navika. Glavne preporuke odnose se na prehranu koja bi se trebala temeljiti na cjelovitim namirnicama, posebno biljkama bogatim vlaknima, uz istovremeno smanjenje unosa crvenog i prerađenog mesa. Redovita tjelesna aktivnost također može značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti, kao i održavanje zdrave tjelesne težine, s obzirom na to da je pretilost jedan od glavnih faktora rizika. Osim toga, savjetuje se izbjegavanje pušenja i ograničavanje unosa alkohola, jer obje navike dokazano povećavaju rizik od obolijevanja.

Zbog sve većeg broja oboljelih u mlađoj životnoj dobi, sve su glasniji pozivi stručnjaka za snižavanje dobne granice za početak redovitog probira. Primjerice, Američko društvo za rak sada preporučuje da se s probirom započne već u 45. godini života, umjesto dosadašnjih 50. U Hrvatskoj se Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva provodi od 2008. godine i obuhvaća osobe u dobi od 50 do 74 godine. Ipak, stručnjaci naglašavaju važnost takozvanog oportunističkog probira i kod mlađih osoba koje imaju povećan rizik, poput onih s obiteljskom poviješću bolesti ili određenim simptomima. Podizanje svijesti o važnosti prevencije, prepoznavanje simptoma i pravovremeni odlazak liječniku ključni su koraci u borbi protiv ove sve raširenije bolesti.

Rak debelog crijeva sve je češći kod mladih, a mnogi i dalje ne prepoznaju ove znakove
1/9
Ključne riječi
bolest rak debelog crijeva karcinom rak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Psiholog istaknuo prednosti ovog hobija

Vrtlarenje kao terapija za mentalno zdravlje: Stručnjaci otkrivaju zašto ovaj hobi pomaže u borbi protiv stresa

Motikom protiv stresa? Svatko tko je barem jednom prolazio kroz teško razdoblje ili se suočavao s problemima mentalnog zdravlja vjerojatno je čuo dobro poznatu rečenicu: „Uzmi motiku u ruke pa ćeš zaboraviti na depresiju.” Iako takvim „motivatorima” često nedostaje empatije, stručnjaci ističu da se u toj izjavi ipak krije zrno istine.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!