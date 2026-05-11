Kirurg iznio šokantne podatke o raku debelog crijeva: Jedna skupina ljudi pogođena je više nego ikad

Rak debelog crijeva, poznat i kao kolorektalni karcinom, treći je najčešći oblik raka u svijetu, no zabrinjavajući trend pokazuje da sve više pogađa mlađe ljude. Dok se većina karcinoma uglavnom veže za stariju životnu dob, ovaj se sve češće dijagnosticira kod osoba mlađih od 50 godina. Britanska organizacija Cancer Research UK objavila je izvješće koje potvrđuje da je bolest u značajnom porastu unutar te dobne skupine, iako precizan uzrok ovog fenomena još nije u potpunosti jasan. Podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da je od ranih devedesetih stopa raka debelog crijeva kod osoba između 25 i 49 godina porasla za čak 51 posto. Ovaj porast doveo je do toga da je rak debelog crijeva postao vodeći uzrok smrti od raka među Amerikancima mlađima od 50 godina, što je alarmantan podatak koji poziva na hitno djelovanje.

Jedan od najvećih problema s rakom debelog crijeva jest što ga je teško rano uočiti. Njegovi simptomi, poput krvi u stolici, neobjašnjivih grčeva u trbuhu, naglog gubitka težine, zatvora ili proljeva, često se mogu zamijeniti za simptome drugih, manje opasnih stanja. Zbog toga pacijenti, osobito mlađi, nerijetko ignoriraju prve znakove ili ih pripisuju probavnim smetnjama, stresu ili lošoj prehrani, ne shvaćajući ozbiljnost situacije sve dok bolest ne uznapreduje. Takvo odgađanje posjeta liječniku značajno otežava liječenje i smanjuje izglede za uspješan ishod, zbog čega je prepoznavanje simptoma i pravovremena reakcija od presudne važnosti.

Upravo o ovoj problematici progovorio je dr. Parul Shukla, kirurg za debelo crijevo i rektum iz bolnice Northwell Health u New Yorku, koji je podijelio ključne savjete za svoje pacijente. Naglasio je važnost ranijeg početka probira, odnosno preventivnih pregleda, ali je poseban naglasak stavio na otvorenu komunikaciju unutar obitelji, apelirajući na ljude da se ne srame razgovarati o svom zdravstvenom stanju. "Ovo je oduvijek bio jedan od mojih zahtjeva ljudima: molim vas, nemojte se sramiti razgovarati o nalazima svoje kolonoskopije sa svojom djecom ili braćom i sestrama, jer biste im mogli spasiti život", izjavio je za New York Post.

Dr. Shukla detaljnije je objasnio koliko je obiteljska povijest bolesti važna za određivanje rizika i vremena za prvi pregled. Koristio je vrlo slikovit primjer kako bi ilustrirao svoju poantu, naglašavajući da saznanje o zdravstvenom stanju roditelja može biti presudno. "Ako je moj otac imao uznapredovali adenom, ja bih to trebao znati, jer bi to značilo da bih se trebao pregledati barem pet ili deset godina ranije od preporučene dobi za probir. Ta povijest bolesti jednako je snažan pokazatelj kao da ste i sami imali rak", istaknuo je. Svojim je apelom ponovno pozvao ljude da ne taje svoje dijagnoze. "Molim vas, nemojte se ustručavati reći im. Ako vam ne smeta, recite im što su vam pronašli, jer mislim da će to utjecati na dob u kojoj će se oni morati početi pregledavati", zaključio je.

Osim važnosti obiteljske komunikacije, dr. Shukla je otkrio i podatke koji ukazuju na snažan porast dijagnoza raka debelog crijeva kod mlađih pacijenata, a jedna statistika posebno je iznenadila i njega samoga. "Zapravo, podaci su prilično šokantni", priznao je. Nije riječ samo o porastu broja slučajeva kod mlađih općenito, već se pojavio i novi, neočekivani trend unutar te skupine. "Iznenadit ćete se kad čujete, ali kod mlađih od 50 godina, žene obolijevaju od kolorektalnog karcinoma po višoj stopi u usporedbi s muškarcima", rekao je. "Stopa se zapravo preokrenula... to je zastrašujuća statistika, ali nažalost, u mlađoj dobnoj skupini, žene sada obolijevaju od kolorektalnog karcinoma više od muškaraca", objasnio je ovaj neočekivani preokret.

Prevencija je ključna

Stručnjaci se slažu da je prevencija ključna u borbi protiv raka debelog crijeva, a prema podacima organizacije Cancer Research UK, čak 54 posto slučajeva može se spriječiti promjenom životnih navika. Glavne preporuke odnose se na prehranu koja bi se trebala temeljiti na cjelovitim namirnicama, posebno biljkama bogatim vlaknima, uz istovremeno smanjenje unosa crvenog i prerađenog mesa. Redovita tjelesna aktivnost također može značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti, kao i održavanje zdrave tjelesne težine, s obzirom na to da je pretilost jedan od glavnih faktora rizika. Osim toga, savjetuje se izbjegavanje pušenja i ograničavanje unosa alkohola, jer obje navike dokazano povećavaju rizik od obolijevanja.

Zbog sve većeg broja oboljelih u mlađoj životnoj dobi, sve su glasniji pozivi stručnjaka za snižavanje dobne granice za početak redovitog probira. Primjerice, Američko društvo za rak sada preporučuje da se s probirom započne već u 45. godini života, umjesto dosadašnjih 50. U Hrvatskoj se Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva provodi od 2008. godine i obuhvaća osobe u dobi od 50 do 74 godine. Ipak, stručnjaci naglašavaju važnost takozvanog oportunističkog probira i kod mlađih osoba koje imaju povećan rizik, poput onih s obiteljskom poviješću bolesti ili određenim simptomima. Podizanje svijesti o važnosti prevencije, prepoznavanje simptoma i pravovremeni odlazak liječniku ključni su koraci u borbi protiv ove sve raširenije bolesti.