Tihi neprijatelj u domu: Ovaj predmet može postati leglo plijesni ako se ne čisti redovito

Plijesan nije samo estetski problem u domu, već može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Dugotrajna izloženost plijesni povezuje se s problemima dišnog sustava, alergijama i pogoršanjem simptoma kod osoba s astmom, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati izvore vlage i spriječiti njezino širenje. Jedan uobičajeni kućanski predmet prisutan u gotovo svakom domu identificiran je kao žarište plijesni, gljivica i zarobljenih alergena, no većina ljudi ga ne čisti dovoljno često.

Ovaj kućanski predmet često se zanemaruje u rutinama čišćenja, iako se često koristi svakodnevno. Izgrađeni za upijanje vlage i skupljanje prljavštine, tepisi, prostirke i staze zanemaruju se tijekom čišćenja kućanstva, iako su među najčešće korištenim predmetima u svakom domu, a također mogu biti i leglo plijesni. Novo istraživanje sastavljeno od Indeksa kupaca kućanskih potrepština proizvođača tepiha i prostirki Kleen-Tex Home otkriva da 62 posto potrošača ne pere svoje prostirke ili staze barem jednom mjesečno, što je preporučena učestalost za sprječavanje nakupljanja prljavštine i vlage. Nadalje, 1 od 10 osoba navela je da čisti prostirke i staze samo jednom godišnje ili čak i rjeđe.

Tijekom zime grijanje, mokra obuća, blatne šape kućnih ljubimaca i nedovoljna ventilacija stvaraju idealne uvjete za širenje plijesni u domovima, upozorili su stručnjaci. "Ljudi plijesan obično povezuju s očitim vlažnim mrljama na zidovima ili prozorima, ali neka od najčešćih žarišta plijesni zapravo su skrivena u vašem mekom namještaju, osobito onom koji se nalazi odmah uz ulazna vrata", objasnila je Michelle Byrne, voditeljica marketinga proizvoda u Kleen-Tex Homeu. Glavna funkcija prostirki, staza i tepiha je hvatanje prljavštine i vlage, a po njima se hoda više puta dnevno, često vlažnom obućom. Ako se ne čiste često, mogu postati idealno leglo za zarobljenu vlagu, plijesan, gljivice i druge higijenske noćne more, piše Daily Express.

Prema Byrne, razlika između količine prljavštine i vlage koju podni pokrivači nakupljaju i koliko se rijetko peru stvara idealne uvjete za rast plijesni, posebno tijekom hladnijih zimskih mjeseci kada domovi imaju manje ventilacije, a vanjska vlaga ulazi unutra. "Utjecaj na zdravlje ovoga zapravo može biti značajan. Nije tajna da izloženost plijesni može iritirati dišne ​​putove, izazvati alergije i pogoršati simptome astme, posebno kod djece, starijih osoba i svih s osjetljivošću dišnih putova. Najjednostavniji način za smanjenje ovog rizika je tretirati prostirke i tepihe kao i druge perive tekstile", objasnila je Byrne.

"Preporučujemo čišćenje mjesečno gdje je to moguće i uvijek temeljito sušenje. Brza promjena rutine u područjima kroz koja najčešće prolazite može napraviti stvarnu razliku u higijeni doma i kvaliteti zraka", rekli su stručnjaci za čišćenje. Da bi kućanstvima pomogli da ove zime čišćenje obavljaju učinkovitije, stručnjaci iz tvrtke Kleen-Tex naveli su pet savjeta za sprječavanje plijesni u prostirkama i tepisima.

Prvi savjet je da otirače jednom tjedno istresete na otvorenom da bi se uklonila prljavština koju samo usisavanje može previdjeti. Također, jednom tjedno biste trebali usisavati svoje tepihe i prostirke. Perite na temperaturi od 40 °C ili više jednom mjesečno jer to pomaže u uklanjanju bakterija, zarobljene prljavštine i smanjenju mirisa ili plijesni.

Četvrti savjet je da bilo kakve mrlje odmah uklonite tapkajući blagim deterdžentom. Mrlje nemojte trljati jer se trljanjem prljavština gura dublje u vlakna. Vlažni otirači idealno su stanište za plijesan. Ostavite ih da se potpuno osuše na zraku ili ih, ako je prikladno, sušite u sušilici na niskoj temperaturi.