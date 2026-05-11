Od kolekcije do šume

Kako Back to Blu kroz prodaju odjeće financira stvarne projekte povezane s prirodom i zajednicom

Foto: Back to Blu
VL
Autor
Promo
11.05.2026.
u 10:44

Kada je na Dan planeta Zemlje u Rijeci pokrenut projekt pošumljavanja područja Grbaste u Svilnom, cilj nije bio organizirati još jednu simboličnu ekološku akciju. Ideja je od početka bila puno dugoročnija, stvoriti konkretan model kroz koji prodaja proizvoda može izravno podržavati stvarne projekte povezane s prirodom, okolišem i lokalnom zajednicom.

Projekt su inicirali i financirali Back to Blu i Liburnia Group, u suradnji s Gradom Rijeka i organizacijom Project O2 koja je vodila provedbu pošumljavanja na terenu. Na području jednog hektara provedena je kombinacija metoda prirodne regeneracije. Oko 3.000 sjemenskih kuglica raspoređeno je s pomoću bespilotnih letjelica dok je dodatnih 200 sadnica crnog bora posađeno ručno. Dugoročni cilj projekta je razvoj šumskog ekosustava s približno 1.000 stabala.

Foto: Back to Blu

No za Back to Blu pošumljavanje nije zamišljeno kao jednokratna inicijativa. Lokacija će se pratiti kroz razdoblje od šest mjeseci i godinu dana kako bi se moglo pratiti razvija li se novi ekosustav i kakve rezultate projekt donosi kroz vrijeme.

Upravo je dugoročnost jedan od ključnih principa na kojima Back to Blu temelji svoj pristup. Brend održive odjeće nastao kroz suradnju Liburnia Group i Vagant Studia razvija model u kojem kolekcije ne završavaju samom prodajom proizvoda, nego dio prihoda od prodaje izravno podržava projekte povezane s okolišem, lokalnom zajednicom i održivijim načinom života.

„Važno nam je da ono što radimo bude konkretno i mjerljivo. Ne želimo da održivost ostane samo komunikacijska poruka ili estetika. Zanima nas dugoročni učinak i projekti koji ostaju prisutni i nakon same kampanje“, poručuju iz Back to Blu.

Foto: Back to Blu

Posebnu vrijednost projektu dalo je uključivanje lokalne zajednice. U akciji su sudjelovali učenici petih razreda Osnovne škole Gornja Vežica koji su kroz izravan kontakt s prirodom postali dio procesa čiji će se rezultati pratiti godinama.

Nedavno je ambasadorica brenda Belma Džomba sudjelovala na Londonskom maratonu uz partnersku podršku Back to Blu i trčala za Alzheimer’s Research UK, organizaciju koja financira znanstvena istraživanja s ciljem pronalaska načina za liječenje, dijagnosticiranje i prevenciju svih oblika demencije, uključujući Alzheimerovu bolest.

Foto: Back to Blu

Za Back to Blu povezivanje mode, prirode, svakodnevnog života i stvarnog utjecaja ostaje važan dio onoga što brend gradi. Fokus je na sporijem i odgovornijem pristupu, u proizvodnji odjeće i u projektima koje odlučuju podržati.

U narednim tjedni predstavljaju novu capsule kolekciju inspiriranu prirodom i everyday city life estetikom. Kolekcije nastaju kao bezvremenski komadi koji se nose tijekom cijele godine, spajajući prirodne tonove, kvalitetne materijale i opuštene krojeve sa suvremenim gradskim stilom. Dio prihoda od prodaje i dalje će biti usmjeren prema projektima s dugoročnim učinkom.

Ova inicijativa pokazuje kako suradnja privatnog sektora, stručnih partnera i lokalne samouprave može rezultirati stvarnim rezultatima, ali i otvoriti drugačiji način razmišljanja o ulozi brendova u zajednici.

Foto: Back to Blu

