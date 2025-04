Fenomen koji je ostavio znanstvenike u čudu: Planet Zemlja ima vlastiti 'otkucaj srca'

Planet Zemlja navodno ima vlastiti 'otkucaj srca', ali znanstvenici se već dugo muče oko toga da otkriju zašto. Taj prividni 'otkucaj' događa se otprilike svakih 26 sekundi – znatno sporije od prosječnog ljudskog srca koje može kucati i do 100 puta u minuti. Fenomen je prvi put zabilježio ranih 1960-ih godina geolog Jack Oliver, koji je sugerirao da mini potresi možda potječu negdje iz južnog ili ekvatorijalnog Atlantskog oceana, piše UNILAD.

Međutim, 1960-ih nije postojala tehnologija kakvu danas imamo pa Oliver nije mogao detaljnije istražiti te impulse. Impulse je ponovno otkrio Mike Ritzwoller, seizmolog sa Sveučilišta Colorado u SAD-u, zajedno sa svojim timom nekoliko desetljeća kasnije. Govoreći za Discover Magazine o tome kako je Oliver bio prvi koji je zabilježio taj misteriozni 'otkucaj' Zemlje, Ritzwoller je rekao: 'Oliver 1962. nije imao resurse koje smo mi imali 2005. – nije imao digitalne seizmografe, radio je s papirnatim zapisima.'

Od 60-ih naovamo, seizmolozi poput Ritzwollera pokušavaju otkriti odakle točno impulsi (poznati i kao mikroseizmi) dolaze i zašto se događaju. Jedna od osoba koja je pokušala složiti tu slagalicu je i Garrett Euler. Govoreći na konferenciji Seizmološkog društva Amerike 2013. godine, Euler je objasnio da je dodatno suzio izvor impulsa na dio Gvinejskog zaljeva koji se zove Bight of Bonny.

Što se tiče uzroka, smatra da pojavu uzrokuju morski valovi. Prema Euleru, kada se valovi kreću preko oceana, razlika u tlaku u vodi možda nema velik učinak na dno oceana, ali kada udare u kontinentalnu policu – gdje je čvrsto tlo puno bliže površini – tlak deformira morsko dno. To, zauzvrat, uzrokuje seizmičke impulse koji odražavaju djelovanje valova.

Međutim, u radu objavljenom kasnije te godine, Yingjie Xia s Instituta za geodeziju i geofiziku u kineskom Wuhanu sugerirao je da je uzrok zapravo vulkanska aktivnost, a ne valovi. Ta sumnja dolazi od toga što je izvor impulsa blizu vulkana na otoku São Tomé u zaljevu Bight of Bonny. Xia je također naveo da postoji još jedno mjesto gdje vulkan uzrokuje sličan mikroseizam – vulkan Aso u Japanu.

Ovaj misterij i dalje ostaje nerazjašnjen, a smatra kako još nije riješen jer taj slučaj nije prioritet među seizmolozima (iako bi rado došli do odgovora). Znanstvenik Doug Wines rekao je za Discover Magazine: 'Postoje određene stvari na koje se fokusiramo u seizmologiji. Želimo odrediti strukturu ispod kontinenata, takve stvari. Ovo je samo malo izvan onoga što bismo obično proučavali jer nema veze s razumijevanjem duboke strukture Zemlje.' Ritzwoller je za časopis rekao da bi, imajući to na umu, možda buduće generacije mogle doći do odgovora na pitanje o takozvanom 'otkucaju srca' Zemlje.

GALERIJA Mehaničari upozoravaju: Ovo je 5 automobila čiji će vas popravci najviše koštati