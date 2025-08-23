Evo što muškarci rade u krevetu, a to kod žena ubija svaku želju za seksom

Večera, vino ili film uz kokice na kauču ispod dekice... Kako god bilo, takva večer se lako može pretvoriti u "vruće" igrice na plahtama, ali isto tako brzo ovi muškarčevi potezi mogu ih "ohladiti". Što je to što muškarci rade, a što ženama ubija svaku daljnju želju za seksom? Odgovore na ta pitanja dale su upravo žene. Evo što kažu...

"Kad me ispituje je li sve OK i radi li to dobro...": Ovo je zasigurno jedna od najčešćih stvari koja će ženu "ohladiti". Ispitivanje ovakvih pitanja stvorit će kontraefekt. Uostalom, želite li zaista da vam kažemo istinu, upitala je Brittanny S. "Da nam nije dobro, onda vjerojatno ne bismo u ovom trenutku bile s vama, poručuje Diana C.

"Seks na seks": Nicole M. smeta kada njezin dečko pokušava probuditi strasti u njoj u jutarnjim satima dok su još u krevetu i to prije tuširanja i nakon što su imali odnos prošlu noć.

Imitiranje scena iz pornofilmova: Zašto bi ijedna žena htjela spermu u svojoj kosi? Ako mi to napravi jednom, drugi put neće imati priliku, kaže Alexa P.

Baca odjeću na pod: Skidanje i bacanje odjeće na pod u žaru strasti trebalo bi biti zavodljivo i dodatno stimulirajuće. Ali užasno je bacati odjeću na prljavi pod. Ja to moram poslije nanovo odjenuti, poručuje Athena P.