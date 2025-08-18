O čemu parovi 'šapuću' nakon seksa? Evo što prvo kažu žene, a što muškarci

Muškarci i žene često kažu "moram ići" odmah nakon seksa, pokazalo je istraživanje. Žene također upozoravaju svoje partnere s rečenicom: “Nemoj zaspati”, dok ispitivanja o partnerovim vještinama u seksu više nema. Na pitanje što kažu odmah nakon seksa, jednostavno "Vau!" je bio top za muškarce, kako prenosi The Sun, dok je najčešći izraz za žene: "Nevjerojatan si!”

Sljedeće za momke bilo je s poštovanjem: "Kada to možemo opet učiniti?”, a zatim je uslijedio manje romantičan "Moram ići", koji se također našao na sedmom mjestu na ženskoj listi. "Gdje je moj mobitel?" pojavio se u prvih deset za oba spola, prema anketi 2000 odraslih osoba na web stranici za upoznavanje IllicitEncounters.com.

Jessica Leoni, stručnjakinja za seks i odnose, rekla je: “Ono što kažemo odmah nakon seksa puno govori o stanju veze. Većina parova u dugotrajnim vezama govori vrlo malo jer se često prepiru, a seks je svaki put isti. Ono što više otkriva je ono što se govori u novim vezama kada ste još uvijek jako zaljubljeni jedno u drugo, a seks je uzbudljiv. Kada nečiji interes splasne, možete zaključiti po kratkom odgovoru na kraju seksa."

Pet najčešćih izraza koje žene kažu nakon seksa:

Nevjerojatan si! Nemoj zaspati Zagrli me Volim biti s tobom Gdje je moj mobitel?

Pet najčešćih izraza koje muškarci kažu nakon seksa: