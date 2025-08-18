Naši Portali
Ako niste zadovoljni svojim seksualnim životom, jedan jednostavan korak mogao bi sve promijeniti

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
18.08.2025.
u 22:07

"Svatko bi trebao imati slobodu istraživanja bez srama".

Seksualna stručnjakinja Cindy Gallop podijelila je ključni savjet za poboljšanje intimnih odnosa – i ne, ne uključuje Kama Sutru ni igranje uloga. Gostujući u podcastu Begin Again with Davina McCall, Gallop, osnivačica i izvršna direktorica platforme MakeLoveNotPorna, istaknula je da bi seks trebao biti autentično iskustvo, a ne izvedba, piše The Sun

"Ako je pornografija hollywoodski blockbuster, mi smo prijeko potreban dokumentarac," rekla je, objašnjavajući kako njezina platforma prikazuje stvarne ljude u stvarnim intimnim trenucima – bez glume i nerealnih očekivanja. Cilj je, kaže, stvoriti otvoren dijalog o seksu i potaknuti zdraviji pristup intimnosti. 

Prema Gallop, istinske vrijednosti – poput empatije, osjetljivosti, velikodušnosti, ljubaznosti, poštenja, povjerenja i poštovanja – jednako su važne u seksualnom životu kao i u svakom drugom aspektu života. "Nikada nas ne uče kako biti dobri u krevetu. O tome se jednostavno ne govori," istaknula je.

Dodala je da bi razgovor o seksu trebao biti jednako prirodan kao i rasprave o hrani, hobijima ili bilo kojoj drugoj strasti. Gallop je također kritizirala društvene norme i stigmu vezanu uz seks, tvrdeći da upravo one sprječavaju ljude da otkriju što ih doista ispunjava. "Svatko bi trebao imati slobodu istraživanja bez srama," rekla je.

Na kraju, njezina poruka je jasna: otvorena komunikacija – od razgovora o vlastitim željama do preispitivanja jezika koji koristimo kada govorimo o seksu – ključ je dubljih i ispunjenijih odnosa.
erekcija orgazam razgovor intima seks

