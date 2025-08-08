Ekstremne metode za dobar san: Je li 'sleepmaxxing' zaista dobar za zdravlje?

Nema ništa gore od buđenja na krivoj strani kreveta nakon loše prospavane noći. Osim što se osjećate umorno i razdražljivo, loš san – osobito ako vam je rutina spavanja stalno poremećena – može dovesti do zdravstvenih problema. Prema istraživanjima sveučilišta Johns Hopkins Medicine, kronično loš san može biti brza ulaznica za demenciju, bolesti srca, dijabetes tipa 2, pretilost, pa čak i rak. S druge strane, redovit i kvalitetan odmor donosi mnoge dobrobiti – poboljšava mentalno zdravlje, pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, smanjuje stres i jača imunološki sustav, piše UNILAD.

Zato se novi trend nazvan 'sleepmaxxing', koji promovira maksimiziranje ne samo količine, već i kvalitete sna, savršeno uklapa u područje zdravlja i wellnessa. Glavni savjeti stručnjaka za 'sleepmaxxing' na društvenim mrežama uključuju izbjegavanje digitalnih uređaja prije spavanja, spavanje u što tamnijoj i hladnijoj prostoriji te izbjegavanje kofeina šest do osam sati prije odlaska u krevet.

Međutim, neki su pribjegli i nekonvencionalnim metodama, oslanjajući se na razne gadgete i trikove poput naočala s plavim svjetlom, maski za spavanje, suplemenata, kapica te čak i lijepljenja traka preko usta, obraza i ispod očiju. I dok neki izgledaju pomalo smiješno dok isprobavaju ove metode, stručnjaci upozoravaju da ekstremni režimi spavanja možda nisu toliko učinkoviti koliko se tvrdi.

Govoreći za CNN, dr. Jag Sunderram, profesor medicine na Medicinskom fakultetu Robert Wood Johnson pri Sveučilištu Rutgers u New Brunswicku, New Jersey, rekao je da je dobro što su ljudi konačno shvatili važnost redovitog i kvalitetnog sna. 'U prošlosti se smatralo da san nije bitan', rekao je. 'Mislim da je trend razumijevanja važnosti sna, razloga zašto je san ključan i fokusiranja na poboljšanje sna, pozitivan pomak.'

No, dr. Rafael Pelayo, klinički profesor na odjelu za medicinu spavanja na Sveučilištu Stanford, upozorava da, iako aplikacije za praćenje sna mogu biti korisne za analiziranje kvalitete odmora, mogu imati i negativan učinak na korisnike – a uz to možda nisu ni potpuno točne. Što se tiče konzumacije dodataka prehrani poput magnezija ili pak prekomjerne konzumacije kivija, stručnjaci ističu da suplementi nisu potrebni svima i da mogu biti rizični ako prikrivaju simptome ozbiljnijeg zdravstvenog problema ili poremećaja spavanja. Dr. Anita Shelgikar, direktorica programa specijalizacije za medicinu spavanja i klinička profesorica neurologije na Sveučilištu Michigan u Ann Arboru, istaknula je da 'neka medicinska stanja mogu se pogoršati uzimanjem dodataka magnezija'. Lijepljenje traka na lice kako bi se spriječilo disanje na usta – što se povezuje s hrkanjem, suhim ustima i bolestima desni – također može učiniti više štete nego koristi, jer liječnici upozoravaju da može uzrokovati oštećenje mekih tkiva. Međutim, kivi ipak može ostati na popisu namirnica za prije spavanja, jer sadrži antioksidanse i prekursore serotonina, za koje neka istraživanja sugeriraju da mogu potaknuti bolji san.

Liječnici se slažu da osnovni preduvjeti za dobar san ne mogu štetiti – poput spavanja u potpuno zamračenoj prostoriji s temperaturom između 15 i 19°C, izbjegavanja tehnologije u spavaćoj sobi te prestanka konzumacije kofeina i alkohola prije spavanja. Posebno je problematično plavo svjetlo s ekrana mobilnih uređaja jer može držati mozak budnim i ometati proizvodnju hormona sna – melatonina. Dr. Shelgikar upozorila je: 'Sleepmaxxing može imati suprotan učinak ako ono što bi trebao biti prirodan proces pretvori u stresnu obvezu.' Uz to, može dovesti do ortosomnije – medicinskog stanja koje označava nezdravu opsesiju savršenim snom. 'Za neke ljude prevelika pažnja posvećena optimizaciji sna i praćenju obrazaca spavanja može povećati stres i dugoročno pogoršati kvalitetu sna', zaključila je.

